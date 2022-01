“CORRERAI DA ME”, il nuovo singolo di CHRISTIAN BARONI

Dal 7 gennaio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica “CORRERAI DA ME”, nuovo brano di CHRISTIAN BARONI presente su tutte le piattaforme di streaming a partire dal 10 gennaio.

CORRERAI DA ME”, nuova release di CHRISTIAN BARONI, è una canzone di speranza, di sogni mai raccolti, seppur desiderati in un modo assai intenso, quasi carnale, e che puntualmente si rincorrono in un circolo vizioso.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Ho scelto questo brano come mio terzo singolo perché rappresenta un momento della mia vita che mi ha segnato a lungo e non andrà mai via. Non ci sarà modo di cambiare ciò che è stato. La cosa migliore è imprimerlo in una canzone e ricordarsi cosa la vita ci mette davanti per sfidarla e diventare chi siamo».

Il videoclip ufficiale di “Correrai da me”, diretto da Lorenzo Lecci, è una proiezione mentale del protagonista che, all’interno del suo sogno, ha visioni sempre più presenti del suo amore sfuggito. La cosa lo esaspera e lo rende felice allo stesso tempo finché, una volta sveglio, capisce di essersi immaginato tutto e spegne quello che per ultimo, rappresentava il collegamento col suo recente passato.

Biografia

Christian Baroni è un giovane cantautore di 21 anni.

Dopo il rilascio dei brani “Un’altra foto” e “Tutta mia la città”, è in arrivo “Correrai da me”, terzo singolo di Christian Baroni disponibile in radio dal 7 gennaio e in digitale dal 10 gennaio 2022.

