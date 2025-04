Corsi di Guida su Strada e On-Off FMI Sono aperte le iscrizioni!

Nove appuntamenti per migliorare la propria tecnica e guidare in sicurezza. Iscrizioni aperte su MyFMI

I Corsi di Guida della Federazione Motociclistica Italiana sono pronti a ripartire. Rappresentano un’occasione unica per migliorare la propria tecnica, affinare il proprio stile e poter avere il pieno controllo della moto. Due le attività proposte: corsi su strada e corsi on-off, questi ultimi con sezioni fuoristrada. Gli appuntamenti si terranno ai Centri Tecnici Federali di Misano e Faenza.

L’obiettivo della Federazione è fornire ai partecipanti tutti gli elementi per guidare in maniera sicura in ogni condizione e, quindi, con più divertimento. Come? Attraverso sessioni teoriche in aula e soprattutto grazie a diverse ore di pratica lungo alcune delle più belle strade dell’Emilia Romagna. Ogni allievo sarà seguito da vicino da Istruttori e Tecnici FMI, che daranno indicazioni personalizzate a ogni motociclista.

ISCRIZIONI E PROGRAMMA – Il programma di massima di ogni appuntamento è così strutturato:

VENERDI’

Ore 18.30: Ritrovo presso il Centro Tecnico Federale.

Presentazione del corso, inizio teoria generica e indicazioni operative.

SABATO

Ore 8.30: Ritrovo presso il Centro Tecnico Federale.

Teoria in aula

Pratica su strada

Pausa pranzo

Pratica su strada con riprese video di ogni partecipante

Rientro in aula e commento delle riprese video

Ore 18.30: Termine dei lavori

DOMENICA

Ore 8.30: Ritrovo presso il Centro Tecnico Federale

Teoria in aula

Pratica su strada

Pausa pranzo

Pratica su strada

Rientro in aula e commento del lavoro svolto

Ore 16.30/17.00: Termine corso

Per iscriversi ai corsi è sufficiente accedere a MyFMI e cliccare su Corsi Formazione – Elenco Corsi – Didattica Tecnica Sportiva Agonistica. E’ possibile iscriversi esclusivamente su MyFMI tramite pagamento con carta di credito (possibilità di recesso entro 15 giorni prima della data del corso prescelto).

CALENDARIO – Nove gli appuntamenti previsti nel 2025

Corsi su strada – € 370 (comprensivo del costo della Tessera Member del MC Italia, da attivare cliccando qui prima dell’iscrizione al corso). I Tesserati FMI possono iscriversi al corso al costo di € 290

9-11/05/2025 – Misano

13-15/06/2025 Faenza – corso in coppia motociclista/passeggero*.

3) 20-22/06/2025 Misano

4) 12-14/09/2025 Faenza

5) 26-28/09/2025 Misano

*€ 430 ad equipaggio (comprensivo del costo della Tessera Member del MC Italia, da attivare cliccando qui prima dell’iscrizione al corso). I Tesserati FMI possono iscriversi al corso al costo di € 350 ad equipaggio

Corsi On-off – € 410 (comprensivo del costo della Tessera Member del MC Italia, da attivare cliccando qui prima dell’iscrizione al corso). I Tesserati FMI possono iscriversi al corso al costo di € 330

1) 16-18/05/2025 Faenza

2) 27-29/06/2025 Faenza

3) 19-21/09/2025 Faenza

4) 03-05/10/2025 Faenza

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Per il terzo anno la Federazione Motociclistica Italiana propone i Corsi di Guida Sicura. Sono una grande occasione, riservata ai nostri tesserati, per poter guidare la moto al meglio grazie ai consigli dei Tecnici federali, personale formato per questo tipo di progetti e pronto a mettere a disposizione dei motociclisti la propria grande esperienza. Con questa iniziativa la FMI promuove non solo il valore della sicurezza, ma anche della condivisione e della passione per il nostro amato motociclismo”.

Com. Stam. + foto FMI

Corso on-off

Corso Guida