Corso di Laurea in Enologia. Sindaco e capigruppo in Consiglio comunale: “la sede naturale è quella attuale

Si conferma la disponibilità del Comune di Marsala a concedere il Crimi per l’Istituto commerciale”

Come programmato nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Marsala, si è tenuto l’incontro dei Capigruppo consiliari con il sindaco Massimo Grillo per affrontare il problema della sede del Corso di Laurea in Enologia. Sul punto, era stato lo stesso sindaco Grillo a rendere noto all’Aula i problemi per il proseguo dell’attività didattica nel prossimo Anno Accademico, tenuto conto che l’attuale sede presso l’Istituto Agrario – per decisione del Commissario del Libero Consorzio Comunale – è stata destinata all’Istituto Commerciale “G. Garibaldi”. Presenti il presidente Enzo Sturiano, la vice sindaco Valentina Piraino e l’assessore Giacomo Tumbarello, il sindaco Grillo e i Capigruppo ribadiscono che “la sede naturale per il Corso Universitario è quella attuale dell’Abele Damiani, con locali vocati ad accogliere anche i delicati laboratori a servizio del Corso di Laurea in Enologia”. Nel corso della stessa riunione, l’Amministrazione comunale ha pure riconfermato la soluzione per l’Istituto Commerciale: “Ribadiamo la disponibilità dei locali dell’ex scuola Crimi, dove in atto vi opera Marsala Schola. Un immobile limitro a quello di via Fici – che può essere liberato per ospitare gli studenti dell’ITET sin dal prossimo anno scolastico – con positive ricadute sul fronte didattico, nonché con benefici in termini di organizzazione, razionalizzazione economica, strumentale e delle risorse umane”. Dall’incontro con i Capigruppo consiliari emerge anche un’ultima considerazione: “Siamo certi che il dottor Cerami possa contare sulla programmazione del Libero Consorzio riguardo agli investimenti per l’edilizia scolastica, finalizzandoli ad una più ragionevole organizzazione nella nostra città. Ciò consentirà, rasserenata l’attuale situazione del Corso di Laurea, di avviare ulteriori progetti didattici con l’Ateneo di Palermo, nel solco degli impegni assunti a Marsala dallo stesso rettore Massimo Miridi”.

Com. Stam.