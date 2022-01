Corso gratuito per giovani Digital Media Specialist con tirocinio finale retribuito

Digital Media Specialist: parte il corso per imparare a gestire i canali digitali e preparare un piano di comunicazione e marketing online. L’obiettivo è fornire agli allievi, attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche/project work, le conoscenze e gli strumenti necessari a sviluppare le competenze specifiche del profilo.

L’iniziativa si rivolge ai Neet, giovani che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni; che non frequentino un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari) o di formazione; non siano inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari o in altre misure del PON IOG; che abbiano lo stato di disoccupazione e siano residenti in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Campania. Il corso è gratuito e prevede 200 ore di formazione erogate a distanza; al termine del percorso formativo si terrà un tirocinio conclusivo di tre mesi con una retribuzione prevista di 500 euro mensili.

Saranno sviluppete le competenze per:

Organizzazione e gestione di gruppi di utenti;

Capacità di analisi e interpretazione del “sentimento” dell’utenza;

Capacità di gestire e collaborare con un team per la stesura del piano di comunicazione e marketing online;

Competenze di Content Marketing;

Ascolto, analisi e gestione dei canali digitali (social, web, communities);

Competenze SEO (ottimizzazione organica);

Capacità di misurare e riportare i risultati delle operazioni di marketing;

Conoscenza di Google Analytics per l’analisi del traffico web.

Si affronteranno temi come la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; il sito web; blog, blogger, blogging; social media marketing; elementi di un piano di comunicazione online; copywriting; email marketing; inbound marketing e lead generation; visual marketing; web reputation; il linguaggio della persuasione; SEO;SEM e display advertising; web analytics.

Per le iscrizioni non è indicata una scadenza ma suggeriamo di farlo nel più breve tempo possibile.

Per saperne di più consultare la pagina web cliccabile da qui

Com. Stam./foto fonte Informa Giovani