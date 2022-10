Corso laurea per mediatori organizzazioni Terzo settore

Consorzio Umana Solidarietà e Columbus Academy presentano il corso di laurea in ‘Mediazione linguistica ed interculturale per le organizzazioni del Terzo settore’. Aperte le iscrizioni.

Aperte le iscrizioni in Italia a un corso di laurea, da poter frequentate in presenza oppure on-line, rivolto a tutti i Mediatori culturali qualificati e gli Operatori sociali, ma anche a coloro che vogliono per la prima volta intraprendere questa carriera.

Si tratta del corso di Laurea in “Mediazione linguistica ed interculturale per le organizzazioni del Terzo settore”, nato dalla sinergia tra il Consorzio Umana Solidarietà s.c.s. e la Columbus Academy Roma .

Esso si pone come obiettivo la conoscenza approfondita di due lingue a scelta e lo sviluppo di solide competenze in campo giuridico e sociale.

II Consorzio Umana Solidarietà è un importante ente del Terzo settore che opera prevalentemente nel settore dell’accoglienza e della integrazione dei migranti, sia in Sicilia che in altre regioni italiane, emanazione di MCL – Movimento Cristiano Lavorarori – di Sicilia e aderente ad Unicoop. Mentre la Columbus Academy è una Scuola Superiore per la Mediazione Linguistica con sede a Roma, autorizzata dal MIUR a rilasciare titoli di studio accademici (il cui ente gestore è Orizzonte Docenti, prestigiosa struttura a livello nazionale) che può contare sulla professionalità e la specializzazione di docenti altamente qualificati, deputati a fornire una solida base culturale e linguistica a tutti gli studenti che la scelgono per la propria formazione universitaria.

E’ noto che uno dei principali problemi, peraltro tra i primi ad emergere, risulta essere per la maggior parte degli stranieri il fattore linguistico. La soluzione a questo problema è spesso il servizio di mediazione linguistica culturale, specie quando il supporto amicale e parentale non esiste o non è sufficientemente competente. Il ricorso ad un servizio del genere nasce come risposta spontanea nei contesti di incomunicabilità ed incomprensione nel dialogo tra stranieri e italiani. Questo servizio viene solitamente organizzato e gestito da una cooperativa sociale o comunque da un ente del Terzo settore. E siccome si registra la domanda sempre maggiore di interventi di mediazione, il Consorzio Umana Solidarietà e la Columbus Academy hanno opportunamente deciso di proporre un corso di laurea che permetterà di qualificare le risorse umane dedicate e poter svolgere tale attività professionale con maggiore competenza. Il mediatore interculturale è l’unica figura a sapersi muovere in un contesto di multiculturalità e dirigere l’incontro verso la costituzione di un rapporto di comprensione e collaborazione tra i soggetti. Non a caso è un professionista che svolge attività di interpretariato linguistico, traduzione e orientamento culturale, con una funzione di “ponte” tra i bisogni dei migranti e le risposte offerte da enti pubblici e strutture private italiane. Ed è proprio nell’ambito della mediazione che si inserisce il corso di laurea in “Mediazione linguistica ed interculturale per le organizzazioni del Terzo settore” ponendosi l’obiettivo di qualificare ulteriormente il mediatore interculturale che nel sistema di accoglienza è chiamato ad aiutare i servizi pubblici e/o privati e i loro operatori a superare le difficoltà di comunicazione con l’utenza immigrata, con cui invece va facilitata la comunicazione e il dialogo, occupandosi di mediare eventuali conflitti che possano nascere al momento dell’arrivo, ma anche durante la loro permanenza nelle strutture di accoglienza.

Per informazioni e per lo sviluppo di un piano di studi personalizzato:

Tel. +39 339 3369655 / e-mail: corsidilaurea@consorzioumanasolidarieta.it

Com. Stam.