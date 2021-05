I conducenti di mezzi pesanti (camion, autobus) che durante un controllo delle forze dell’ordine non sono in grado di esibire le registrazioni del cronotachigrafo fino a 28 giorni prima, sono sanzionabili una sola volta e non tante volte quante sono le registrazioni non esibite.

Lo ha deciso la Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza del 2021 nelle cause riunite C 870/19 e C 871/19). All’esame dei giudici Ue la disciplina europea che ha introdotto negli anni ’70 l’obbligo di installare sui mezzi pesanti uno speciale apparecchietto (il cronotachigrafo, appunto) per registrare le modalità di impiego del mezzo, con il contemporaneo obbligo per gli autisti di esibire alle forze dell’ordine i fogli di registrazione del giorno del controllo e dei precedenti 28 giorni. La Corte europea, secondo quanto riportato da Italia Oggi, ha deciso per l’unitarietà della sanzione, dopo che la nostra Corte di cassazione le aveva presentato un quesito se in questo caso la sanzione avrebbe dovuto essere unica o plurima (tante sanzioni quanti sono i giorni che il conducente del mezzo pesante controllato non fosse riuscito a giustificare con l’esibizione di altrettanti fogli prodotti dal cronotachigrafo). Il principio di legalità, per i giudici europei, impone infatti che i cittadini devono essere in grado di conoscere i comportamenti che implicano la loro responsabilità e le sanzioni applicate per legge.

Ciro Cardinale

CS