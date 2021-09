Giovedì mattina, sono stati notificati i provvedimenti amministrativi del Questore di Milano, Giuseppe Petronzi, che prescrivono, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ai sensi del Testo Unico delle Leggi di P.S., che un’eventuale ulteriore manifestazione di contestazione alle misure adottate dal Governo per la gestione dell’emergenza pandemica, che dovesse ripetersi il prossimo sabato 18 settembre, si svolga in forma statica in Piazza Sempione.

All’adozione del provvedimento di prescrizione si è addivenuti all’esito di una attenta analisi delle dinamiche che si sono registrate nel corso delle pregresse iniziative; ovvero, l’adesione ad appelli diffusi anche tramite piattaforme telematiche da parte di migliaia di persone, di eterogena estrazione. Queste talora non avevano piena consapevolezza circa le modalità di svolgimento della mobilitazione e sono state condizionate da singoli elementi che hanno assunto un ruolo occasionalmente trainante, dettando tempi e modalità di estrinsecazione della protesta, risultate spesso non compatibili con l’ordinario esercizio di altre prerogative (per esempio la circolazione stradale).



I 16 cittadini destinatari dei provvedimenti sono stati individuati come promotori “di fatto” delle citate manifestazioni durante le quali hanno assunto un ruolo attivo, posizionandosi alla testa del corteo ed incitando gli altri partecipanti a seguirli nei percorsi di volta in volta improvvisati.



Tutte le iniziative, ogni sabato dal 24 luglio, si sono svolte sempre senza alcun preavviso alla Autorità di Pubblica Sicurezza.



Inoltre, si sono registrati episodi gravi, come l’aggressione ad un gazebo elettorale, i cui autori sono stati identificati e denunciati alla Autorità Giudiziaria.



Pertanto, al fine di tutelare gli interessi della collettività, garantendo nel contempo il diritto a manifestare, si è ritenuta imprescindibile una regolamentazione della protesta, per la quale, pur in assenza di preavviso, il Questore si è avvalso dello strumento della prescrizione indirizzata a soggetti che hanno assunto, nei fatti, il ruolo di promotori nelle pregresse iniziative.



All’esito di una valutazione condivisa con la Prefettura ed i competenti uffici comunali, piazza Sempione, ove non sono previste concomitanti attività, è stata individuata per l’eventuale iniziativa “no green pass” di sabato 18 settembre.