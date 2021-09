Dal 17 settembre è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “COSA NON SI FA”, nuovo brano di GIOVANNA TURI.

Cosa non si fa per piacere o piacersi? Come possiamo star bene con noi stessi senza inseguire inutili ideali di perfezione? Questi gli interrogativi che GIOVANNA TURI pone all’ascoltatore nel suo nuovo brano, “COSA NON SI FA”, un pezzo in cui l’autrice vuole sottolineare l’importanza della sostanza, dell’autentico benessere personale a discapito della mera apparenza e dell’estetica da cui siamo tanto ossessionati pur di piacere agli altri.

«“Cosa non si fa” è per tutte le donne che si amano – spiega l’artista a proposito del nuovo singolo – È una forma di amore verso se stessi e verso gli altri. Il piacere fa parte della vita anche se effimero. Non è solo vanità, come molti pensano, ma è una forma d’arte e d’amore. Vale sempre la pena volersi bene, amarsi per farsi amare e per amare a nostra volta».

Biografia

Giovanna Turi è una cantautrice bolognese. Riconosciuta come la cantante dalle sue mani inconfondibili e dalla sua voce calda e graffiante. Con le sue canzoni fortemente dedicate alle donne, è diventata nel 2019 il simbolo dell’emancipazione femminile denunciando la violenza contro le donne e contro l’omofobia con i brani “Solo una donna” e “Un amore non è mai uguale”. Pubblica il suo primo singolo nel 2015 Adesso No autrice e compositrice. Nel 2016 partecipa alle selezioni di Area Sanremo 2017. Nel 2017 pubblica Io non ti perdono e nello stesso anno si esibisce al Memo Club di Milano fortemente voluta dal direttore artistico di Radio Italia e Radio Italia Tv ed è finalista della prima edizione del festival “Bologna Musica d’autore” ideato e prodotto da Fonoprint. Nel 2018 esce in tutti i digital stores il suo primo l’EP autoprodotto “Viaggio Splendido”. Dopo alcune settimane dalla pubblicazione dell’Ep annuncia di aver cominciato le fasi di scrittura del suo primo disco lavorando con un ampio gruppo di produttori e musicisti. Nel novembre 2019 pubblica “Solo una donna”, un singolo in occasione della giornata contro la violenza sulle donne e partecipa alle selezioni di Sanremo Giovani 2020 con l’etichetta Red Fish di Elio Cipri. Con lo scoppio della pandemia di COVID-19 a inizio 2020 la cantante è stata costretta a ritardare le tempistiche di pubblicazione dell’album. Intanto vengono pubblicati altri due estratti, quali “Cosa provi per me” e “Un amore non è mai uguale”. Durante l’intervista su TuttoRock Magazine annuncia che il suo album in studio si sarebbe intitolato “SUICIDIO IN DIRETTA” costituito da 10 tracce in uscita a fine settembre 2021.

Il nuovo brano di Giovanna Turi, dal titolo “Cosa non si fa”, è disponibile in radio e in digitale dal 17 settembre 2021.

Com. Stam.