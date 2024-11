Cosa significa essere normali?

“Chi decide chi è normale? La normalità è un’invenzione di chi è privo di fantasia,” affermava Alda Merini. Questa frase ci induce a riflettere su come definiamo la normalità, una categoria spesso costruita per conformarsi a ciò che è socialmente accettato.

Tuttavia, la normalità esclude chi vive e percepisce il mondo in modo diverso, come le persone autistiche, che esprimono un’altra dimensione dell’essere umano. L’autismo, lungi dall’essere una deviazione, è una manifestazione della varietà e complessità della condizione umana. Se la normalità è una costruzione sociale, l’autismo ci invita a espandere la nostra visione, ad abbandonare gli schemi e a riconoscere la bellezza che si trova nella diversità e nell’originalità delle esperienze umane.

L’autismo, appare come una sfida alla nostra comprensione comune del mondo, delle relazioni e della stessa natura dell’essere umano. È una condizione che sembra separare, in alcuni momenti, le persone autistiche dagli altri, ma che allo stesso tempo rivela una profondità di esistenza che spesso sfugge a chi è immerso nella frenesia quotidiana.

Un linguaggio diverso dell’essere

Potremmo iniziare col dire che l’autismo è, in un certo senso, una forma diversa di interpretare la realtà, un linguaggio esistenziale alternativo. Nella sua manifestazione più evidente, porta con sé una diversa modalità di comunicare, di percepire il mondo, e di relazionarsi. Spesso ci concentriamo su ciò che sembra mancare: una certa fluidità nel linguaggio, una risposta immediata alle emozioni altrui o una capacità di interazione sociale conforme alle aspettative. Ma che succede se ribaltiamo la prospettiva?

Forse l’autismo ci pone una domanda radicale: perché dobbiamo interpretare una visione del mondo diversa come un \”difetto\”? Ogni persona, con o senza autismo, vive immersa nel proprio universo di sensazioni, pensieri e interpretazioni. E l’autismo potrebbe essere visto come una delle infinite varianti di quella che Heidegger chiamava \”essere-nel-mondo\” – un modo unico di abitare la realtà. Da questo punto di vista, l\’autismo non è una barriera, ma una manifestazione diversa dell\’esperienza umana, con il suo ritmo, i suoi tempi e le sue profondità.

La solitudine dell’altro

Dal punto di vista sentimentale, la condizione dell’autismo può richiamare una sorta di struggente solitudine, una solitudine che non è tanto legata alla mancanza di relazioni, ma piuttosto alla difficoltà di sincronizzarsi con l\’altro. Nonostante la difficoltà di connettersi nei modi convenzionali, le persone autistiche spesso vivono un mondo interiore straordinariamente ricco, fatto di dettagli, sensazioni e pensieri che sfuggono alla maggior parte delle persone neurotipiche. Il filosofo Emmanuel Levinas ha parlato dell\’Altro come di un enigma, un volto che porta con sé una profondità irraggiungibile. E forse l’autismo è, in qualche modo, una manifestazione vivente di questo mistero dell’altro.

Le persone autistiche ci ricordano che l’essere umano è irriducibile, che non possiamo mai completamente comprendere o \”afferrare\” l\’interiorità dell\’altro. Ma in questa distanza, in questa difficoltà di accesso, c\’è anche una possibilità: l\’opportunità di esercitare una forma radicale di amore e accettazione, che non si basa sulla piena comprensione ma sul riconoscimento e sul rispetto dell\’alterità.

Un amore che si scopre negli interstizi

Amare una persona con autismo – che sia un figlio, un partner, un amico – può richiedere un tipo diverso di sensibilità, una forma di pazienza che non cerca di forzare l\’altro dentro i confini della propria aspettativa, ma che accetta il silenzio, l\’apparente distanza, e le piccole manifestazioni di affetto che emergono negli interstizi. Un gesto, uno sguardo, un momento di condivisione che potrebbe sembrare insignificante a molti, può invece assumere una risonanza profonda per chi è in grado di coglierne il valore.

Da un punto di vista sentimentale, l’autismo ci insegna che l’amore non è sempre un flusso di emozioni palesi o dichiarazioni esplicite, ma può essere una corrente sottile, un linguaggio nascosto che richiede di essere decifrato con delicatezza. L’amore, in questo caso, si sviluppa come un apprendistato, offrendoci una lezione preziosa: la bellezza della differenza non sta solo nell\’altro, ma anche in ciò che impariamo su noi stessi attraverso la relazione.

di Giorgia Pellegrini