Nella nottata di ieri 19 luglio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cosenza hanno tratto in arresto in flagranza di reato due soggetti, un 46enne ed un 34enne, entrambi cosentini, per il reato di furto aggravato.

I militari dell’Arma sono intervenuti poco dopo le 03:00, in piazza Garibaldi a Cosenza, dove alcuni passanti avevano segnalato al numero di emergenza 112, l’attivazione di un antifurto di un noto locale della zona. La pattuglia, in servizio di controllo del territorio, raggiungeva immediatamente il luogo indicato constatando che poco prima, due individui, dopo aver forzato la porta di ingresso dell’esercizio commerciale, avevano asportato il registratore di cassa, dandosi a precipitosa fuga tra le vie limitrofe. Quanto costatato veniva comunicato alla Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza che faceva confluire in zona le altre autoradio in circuito.

I militari giunti in supporto intercettavano in una via limitrofa i due che tentavano di scappare, ancora in possesso del registratore di cassa e degli attrezzi utilizzati per l’effrazione.

I due ladri sono stati così immobilizzati e dichiarati in stato di arresto, mentre la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari che intanto erano stati informati dell’avvenuto furto con scasso. All’interno del registratore di cassa era presente l’incasso della serata di circa 200,00 euro in banconote di vario taglio.

Nella medesima mattinata gli arrestati sono stati presentati in udienza dove il pubblico ministero, in servizio di turno esterno per la Procura della Repubblica di Cosenza, ne ha chiesto il rito direttissimo. Il giudice presso il Tribunale di Cosenza, nel convalidare l’arresto ha disposto per gli stessi l’obbligo di dimora in attesa della prossima udienza.