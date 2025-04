Costa Smeralda rientra a Genova dopo la stagione invernale negli Emirati Arabi

L’ammiraglia di Costa Crociere sarà a Genova tutti i venerdì da aprile a fine novembre, inaugurando la sua stagione delle crociere nel Mediterraneo con un viaggio tra destinazioni inedite e paesaggi mozzafiato

Genova – Costa Smeralda è arrivata oggi a Genova, di ritorno dalla stagione invernale negli Emirati Arabi Uniti, dove ha navigato offrendo crociere di una settimana tra Dubai, Muscat (Oman), Doha (Quatar) e Abu Dhabi.

L’ammiraglia della Compagnia e gemella di Costa Toscana ha completato la lunga crociera di 37 giorni circumnavigando il continente africano, lungo destinazioni a varie latitudini tra Muscat, Port Louis, Port Elizabeth e Città del Capo, Walvis Bay, Dakar, Santa Cruz de Tenerife, Tangeri, Barcellona, Ajaccio/Corsica.

Costa Smeralda inaugura quindi la sua stagione nel Mediterraneo Occidentale.

Dal prossimo 11 Aprile, e settimanalmente ogni venerdì fino al 21 novembre 2025, Costa Smeralda partirà da Genova per un itinerario di otto giorni nel Mediterraneo Occidentale, alla scoperta di Italia, Francia e Spagna, tra atmosfere senza tempo, città d’arte, spiagge e paesaggi splendidi, con tappe a Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma, per poi fare ritorno a Genova.

L’itinerario sarà ancora più unico grazie alle “Sea Destinations”, destinazioni inedite da vivere dalla prospettiva del mare. Dopo aver lasciato Barcellona, ad esempio, e arrivati nel Mare delle Baleari la nave raggiungeràil punto più buio del Mediterraneo dove gli ospiti potranno osservare stelle e pianeti guidati dalla voce di un ufficiale di bordo; oppure davanti alla Baia di Capri ci si potrà godere una colazione caprese con caffè napoletano e torta caprese ammirando dalla nave lo spettacolo dei faraglioni all’alba e infine, giunti al Santuario dei Cetacei un affascinante light show proietterà gli ospiti nel misterioso mondo delle più straordinarie creature marine.

Queste destinazioni da scoprire a bordo, durante la navigazione, si affiancano alle “Land Destinations”, esperienze a terra per esplorare i luoghi più iconici, comodamente e ad un prezzo accessibile, come le escursioni proposte nelle principali tappe della crociera, per conoscere ancora più a fondo il patrimonio culturale del Mediterraneo. Tra queste, una visita alla Cattedrale di Notre-Dame de la Garde e una passeggiata tra scorci panoramici mozzafiato e i luoghi simbolo di Marsiglia; una camminata immersi nei colori di Parc Güell e Casa Batlló, poi una vista spettacolare della città dalla collina di Montjuïc a Barcellona; e ancora, i colori e i sapori del Sud Italia nei vicoli del Rione Sanità, a Napoli, sotto l’ombra del Vesuvio, o la possibilità di immergersi letteralmente nella storia sopra l’acqua tra le rovine di Pompei e sotto, nel Parco sommerso di Baia tra statue, mosaici e resti di ville romane.

Costa Smeralda offre un’esperienza gastronomica davvero incredibile, con ben 21 tra ristoranti e aree dedicate e 19 bar, per godersi un drink o una pausa in totale relax, tra cui i bar tematici in collaborazione con grandi partner italiani e internazionali. L’eccellenza del gusto è rappresentata dai piatti firmati da Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, che propongono autentiche ricette locali nei Destination Dish e nei menù del ristorante Archipelago. Ogni momento a bordo di Costa Smeralda è un’occasione per esplorare nuovi sapori e godere di un’esperienza culinaria indimenticabile: la Pizzeria Pummid’oro serve autentica pizza italiana con lievito madre e ingredienti di alta qualità; L’Osteria Frescobaldi offre cene prelibate accompagnate dai migliori vini rossi; il ristorante Teppanyaki combina alta gastronomia e spettacolo, mentre Sushino at Costa è un sushi bistrot per un’esperienza giapponese autentica. Il Salty Beach è ideale per lo street food; nel Food LAB gli ospiti possono sperimentare abilità culinarie o imparare a creare cocktail perfetti, mentre per le famiglie con bambini c’è un ristorante dedicato.

Gli interni della nave sono il frutto di un progetto creativo straordinario, curato da Adam D. Tihany, nato per esaltare e far vivere in un’unica location i colori e le atmosfere dell’Italia. Arredamento, illuminazione, tessuti e accessori sono tutti “Made in Italy”, creati da 15 partner altamente rappresentativi dell’eccellenza italiana. Il design italiano è inoltre protagonista nel CoDe – Costa Design Museum,il primo museo realizzato su una nave da crociera, a cura di Matteo Vercelloni. Lo spazio si sviluppa su 400m2 ed è pensato per cogliere lo spirito del “gusto italiano” attraverso una selezione di oltre 470 pezzi.

Costa Smeralda è stata progettata per essere una vera e propria “smart city” itinerante, dove si applicano soluzioni sostenibili e concetti di economia circolare per ridurre l’impatto ambientale. Grazie all’alimentazione a LNG (gas naturale liquefatto) è possibile eliminare quasi totalmente l’immissione in atmosfera di ossidi di zolfo (zero emissioni) e particolato (riduzione del 95-100%), abbassando significativamente anche le emissioni di ossido di azoto (riduzione diretta dell’85%) e di CO2 (sino al 20%). L’intero fabbisogno giornaliero di acqua della nave è soddisfatto trasformando quella del mare tramite l’utilizzo di dissalatori, e il consumo energetico è ridotto al minimo grazie a un sistema di efficientamento energetico intelligente. Inoltre, a bordo viene effettuato il 100% di raccolta differenziata e il riciclo di materiali quali plastica, carta, vetro e alluminio, che sono parte di un approccio integrato, finalizzato alla concretizzazione di progetti di economia circolare.

Com. Stam. + foto