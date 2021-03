Costituito a Ragusa il Coordinamento Provinciale di AZIONE. Erano presenti i Coordinatori regionali di AZIONE: l’avvocato Giangiacomo Palazzolo (sindaco di Cinisi) e il dottor Francesco Italia (sindaco di Siracusa), il Responsabile organizzativo di AZIONE, Michelangelo Giansiracusa (sindaco di Ferla) e il Dirigente regionale di AZIONE per la Provincia di Ragusa e delegato alle Politiche Attive del Lavoro e alla Formazione per la Regione Sicilia, Massimo Tidona, che è anche il Coordinatore di AZIONE per il Comune di Ragusa

In questa occasione, il dirigente regionale Massimo Tidona ha presentato coloro i quali fanno parte del neonato “Coordinamento Provinciale di AZIONE” che è stato costituito lo scorso 12 marzo a Ragusa e sono: il “Coordinatore Provinciale di Ragusa” è Sebastiano Failla (Coordinatore di Azione per il Comune di Modica, già Presidente, Vicepresidente e quattro volte Consigliere Provinciale in Ragusa, oltre che Assessore del Comune di Modica); il Responsabile dell’Organizzazione è l’avvocato Giovanni Ascone (Coordinatore di AZIONE per il Comune di Chiaramonte Gulfi; il Responsabile della Comunicazione è Guglielmo Cacciatore (Consulente di Direzione, specializzato in Temporary e Permanent Management, Coordinatore di Azione per il Comune di Pozzallo).

“Il Coordinamento Provinciale nasce perché Azione, in Provincia di Ragusa -dichiara Failla – si sta strutturando in maniera rapida ed importante. Siamo presenti nei Comuni di Ragusa, Modica, Vittoria, Chiaramonte Gulfi e Pozzallo; stiamo, inoltre, procedendo all’apertura dei circoli in tutte le città della Provincia iblea. Rileviamo un grande interesse nei confronti del nostro partito che si pone su posizioni liberal-riformiste, offrendo alla comunità una politica libdem che oggi rappresenta una sintesi pragmatica alle necessità del nostro Paese e coniuga le politiche territoriali all’interno di un progetto di sviluppo omogeneo e coerente.”

“Rappresenteremo, con disponibilità al confronto e con attiva partecipazione, la voce dei moderati all’interno del Centro liberal-riformista -continua Failla- senza preclusioni pregiudiziali nei confronti di alcuno e con la voglia di incidere sulle politiche di cui il nostro territorio necessita per le sue peculiarità e sulle sfide che dovremo affrontare nella attuale gestione della pandemia e negli scenari post Covid che crediamo possano offrire opportunità di crescita e di sviluppo”.

“Abbiamo ritenuto importante costituire il Coordinamento Provinciale di Ragusa – afferma Massimo Tidona – perché rileviamo un grande interesse nei confronti del nostro partito e vogliamo accogliere i nostri simpatizzanti ed iscritti all’interno di un’organizzazione efficiente ed efficace che possa sviluppare il progetto politico di Azione nella nostra comunità. La Direzione Regionale ha ratificato con entusiasmo le nomine degli iscritti alle cariche provinciali anche sulla base degli incontri in videoconferenza con i circoli territoriali”.

“Abbiamo accettato con piacere l’invito dei gruppi territoriali – dichiarano Ascone e Cacciatore – perché riteniamo che la politica necessiti di impegno e di coinvolgimento. Siamo, perciò, disposti a dare il nostro contributo alle iniziative politiche di Azione determinate, oltre che dai bisogni, anche dalle aspirazioni dei territori”. Massimo Tidona (Dirigente Regionale) e Sebastiano Failla (Coordinatore provinciale)

Com. Stam.