Covid-19. Alessandra Clemente: “Istituire punti sanitari adibiti al tracciamento del virus tramite tampone molecolare gratuito”

“Non era possibile far finta di non vedere quello che in questi giorni sta accadendo dal punto di vista sanitario, per la verità non solo a Napoli ma in quasi tutte le grandi città d’Italia”, dichiara la Consigliera Comunale Alessandra Clemente, a margine del Consiglio comunale tenutosi oggi a Napoli. “

Il contagio da Covid-19 – spiega – corre veloce, le attività di tracciamento messe in campo dal sistema sanitario regionale sono completamente saltate e i cittadini sono costretti a ricorrere privatamente ai tamponi per cercare di capire se sono stati colpiti dal virus o meno. Fare un tampone – aggiunge – è diventata un’impresa ed è un costo spesso insostenibile per molte famiglie, specie se parliamo di quelli molecolari. Per questo oggi ho presentato un ordine del giorno che spinge l’Amministrazione comunale a prevedere a brevissimo termine l’istituzione di punti sanitari diffusi sul territorio cittadino, adibiti al tracciamento del virus tramite tampone molecolare gratuito. L’ordine è stato firmato da tutti i consiglieri comunali, approvato all’unanimità e accolto favorevolmente dalla Giunta, dai cui adesso ci aspettiamo risposte concrete, attivando un dialogo con la Regione Campania. Non possiamo lasciare i cittadini da soli a fronteggiare quest’emergenza che è sanitaria e quindi di competenza pubblica”, conclude Clemente.

Com. Stam.