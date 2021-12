Covid 19, raccomandazioni e ulteriori misure di prevenzione ai fini del contenimento della diffusione del contagio

Il Sindaco Tranchida con propria ordinanza odierna ha stabilito una serie di raccomandazioni e ulteriori misure di precauzione

ai fini del contenimento della diffusione del contagio da Covid 19:– fino al 9 GENNAIO compreso, nell’intero territorio comunale vanno applicate e rispettate le seguenti misure:

ingressi contingentati con green pass rafforzato e con mascherina FFP2 in tutti i luoghi di interesse storico culturale/biblioteche garantendo il distanziamento interpersonale di almeno mt. 1,5 e- in caso di presenza di postazioni di lettura- riducendo al 50% il numero dei posti per ciascuna postazione;

chiusura di tutti i Centri sociali e di incontro pubblici e privati stante che detti Centri sono prevalentemente frequentati da soggetti fragili (anziani, inabili etc);

divieto di stazionamento nel raggio di mt.100 antistanti i pubblici esercizi che somministrano, a qualsiasi titolo, bevande e cibo per asporto;

sospensione di conferenze, convegni, mostre, concerti anche privati e pur se già autorizzate precedentemente dall’Amministrazione;

svolgimento delle funzioni e celebrazioni (es.matrimoni/funerali) nel rigoroso rispetto delle distanze interpersonali con costante utilizzo delle mascherine FFP2;

le attività mercatali di lungomare Dante Alighieri (mercato del contadino) piazzale Ilio e del mercato Ittico potranno svolgersi nel rispetto degli ingressi contingentati e con l’uso delle mascherine FFP2 ;

sospensione di tutti i servizi educativi all’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche, private paritarie in presenza

In applicazione del Decreto Legge n.305 del 24/12/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°221 in pari data,

SI RAMMENTA che fino al 31/01/2022– è fatto obbligo di indossare le mascherine FFP2 all’aperto anche se in zona bianca

– è fatto divieto di consumare cibo, bevande al chiuso in cinema, teatri e per eventi sportivi

– è stata stabilita la chiusura delle sale da ballo, discoteche e attività similariE FINO AL 31/03/2022– è fatto obbligo di essere in possesso di certificazione verde rafforzata e indossare le mascherine FFP2 nei cinema, teatri, durante gli eventi sportivi e sui mezzi di trasporto pubblico;

– è necessario essere in possesso della certificazione verde rafforzata (super green pass) per la consumazione anche al banco, presso attività di ristorazione e somministrazione di bevande ed alimenti

– è introdotto l’uso del super green pass per accesso a piscine, palestre, musei, mostre, centri termali e centri benessere, parchi tematici e di divertimento (es. ville comunali), sale giochi, sale scommesse, sale bingo e similari

– è possibile entrare e far visita alle strutture residenziali, semi residenziali ,socio assistenziali, socio sanitarie e hospicee solo a soggetti in possesso di green pass rafforzato e tampone negativo o vaccinazione con terza dose.Per tutte le info: https://www.comune.trapani.it/informazioni/covid-19-raccomandazioni-e-ulteriori-misure-di-prevenzione-ai-fini-del-contenimento-della-diffusione-del-contagio/

Com. Stam.