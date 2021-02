“Pratica adottata da altri comuni italiani per bloccare i focolai” Palermo, “È necessario un intervento tempestivo che consenta di individuare i casi positivi e contenere la diffusione del virus a San Giuseppe Jato e San Cipirello.

Per tale motivo ho chiesto all’assessore Razza e al commissario per l’emergenza Covid, Renato Costa, un intervento urgente per evitare che tali aree possano subire ulteriori pesanti ricadute”. Lo afferma il deputato di Forza Italia, on. Mario Caputo, deputato regionale di Forza Italia, circa la richiesta di procedure per garantire sui territori di San Giuseppe Jato e San Cipirello, la vaccinazione di massa alla popolazione maggiorenne, oltre a uno screening con tamponi molecolari.



“L’istituzione delle zone rosse in tali comuni – conclude il Parlamentare – è certamente dettata dalla necessità di salvaguardare la salute di tutti. Per evitare gravi conseguenze, sia in termini di aumento dei contagi, che di natura economica per la chiusura delle attività economiche, è opportuno correre ai ripari. Il vaccino e lo screening di massa, tra l’altro, sono attività già svolte con successo in altri comuni in zona rossa del nord Italia. Una prassi consolidata e opportuna per correre ai ripari”.

