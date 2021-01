“Finalmente la giusta assunzione di responsabilità da parte di chi ha la responsabilità della vigilanza sanitaria, con la dichiarazione da parte della ASP circa la possibilità di aprire in sicurezza le scuole della città. Non posso che prenderne atto, con la confermadell’importanza di svolgere e potenziare lo screening scolastico.

Ma soprattutto con la conferma della necessità che tutti, a partiredai genitori, si attengano alle norme di prevenzione, evitando gliassembramenti e rispettando le regole relative a mascherine,distanziamento e igiene.

Per questo ho stabilito il divieto di assembramento in prossimità delle scuole come richiamo alla responsabilità di ciascuno, confermando il mio apprezzamento per i controlli svolti dalle Forze dell’ordine, che però certamente non possono presidiare ogni scuola e ogni strada. L’assunzione di responsabilità e l’adozione di comportamenti corretti e prudenti è il modo migliore per dimostrare e mettere in pratica l’amore per i più cari, a partire dai nostri figli e nipoti”.

Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.In allegato documento Asp

ASP DI PALERMO/SCREENING SCOLASTICO: 6.771 TAMPONI CON 23 POSITIVI (0,34%) NEL WEEK END

DANIELA FARAONI: “L’ATTIVITA’ PROSEGUIRA’ ANCHE NEI PROSSIMI GIORNI”

PALERMO 17 GENNAIO 2021 – Sono 6.771 i tamponi effettuati in tre giorni (dal 15 al 17 gennaio) dall’Asp di Palermo a studenti, docenti e non docenti delle scuole di città e provincia. I positivi sono complessivamente 23, e cioè lo 0,34% delle persone che hanno aderito su base volontaria allo screening.

Nella sola giornata di oggi (domenica 17 gennaio), sono stati 2.175 i tamponi effettuati e 12 i positivi (0,55%). Lo screening, che proseguirà anche nei prossimi giorni, è rivolto a scuole elementari e medie. Una partecipazione di massa realizzata grazie alla piena disponibilità di Sindaci e Dirigenti scolastici che hanno immediatamente risposto all’appello lanciato giovedì (14 gennaio) dalla Direzione generale dell’Asp di Palermo.

“L’attività di screening – ha sottolineato il Direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo, Daniela Faraoni – continuerà anche nei giorni prossimi. L’Asp garantirà l’impulso di sempre ad attività fondamentali per garantire la continuità delle attività scolastiche che sono di centrale importanza per la nostra popolazione più giovane. L’indice di positività riscontrato in questo fine settimana è in linea con la medesima attività di screening condotta nel mese di dicembre scorso. Un sentito ringraziamento va a tutti gli operatori che hanno garantito, anche con condizioni metereologiche difficili, il massimo impegno organizzando in breve i servizi nei diversi comuni”.

In una nota inviata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Palermo, Loredana Curcurù, al Sindaco della Città Metropolitana di Palermo, Leoluca Orlando, sulla “Valutazione dati sulla indagine epidemiologica effettuata su campione della popolazione studentesca sull’Area di Palermo”, il dirigente spiega che “allo stato attuale, considerata l’adesione allo screening, i dati raccolti e la tendenza attuale, non si ritiene l’apertura delle Scuole una attività di rischio, se mantenute tutte le precauzioni e normative Ministeriali e Assessoriali in merito alle norme da attuare per limitare la diffusione del SARS-CoV2 in ambiente scolastico e lavorativo”. (NR)

TABELLA RIEPILOGATIVA SCREENING SCUOLE WEEK END 15-17 GENNAIO 2021

DATA ISTITUTO-SEDE TAMPONI POSITIVI % 15/1/2021 Istituto Perez Madre T. Calcutta – PALERMO 350 1 0,29 15/1/2021 Drive In Fiera-Scuole Medie 324 1 0,31 15/1/2021 Drive In Fiera-Scuole elementari 208 0 0 15/1/2021 Scuola Media Borgo Ulivia-Palermo 170 1 0,59 15/1/2021 Istituto Riccobono-SAN GIUSEPPE JATO 240 0 0 15/1/2021 Istituto Sciascia-ROCCAMENA 103 1 0,97 15/1/2021 Istituto Biagio Siciliano – CAPACI 79 0 0 16/1/2021 Drive In-BAGHERIA 501 3 0,60 16/1/2021 Scuola Aldo Moro-BALESTRATE 382 0 0,00 16/1/2021 Istituto Falcone-CARINI 34 0 0,00 16/1/2021 Drive In-PARTINICO 419 0 0,00 16/1/2021 G.Cinà-CAMPOFELICE DI ROCCELLA 81 0 0,00 16/1/2021 ICS Mario Francese-MARINEO 207 0 0,00 16/1/2021 Scuola Media Wojtila-MISILMERI 105 0 0,00 16/1/2021 Scuola Media Armaforte-ALTOFONTE 129 0 0,00 16/1/2021 IC Manzoni Impastato-PALERMO 216 0 0,00 16/1/2021 Convitto Nazionale-PALERMO 360 0 0,00 16/1/2021 Drive In Fiera Palermo-ELEMENTARI 386 0 0,00 16/1/2021 Drive In Palermo-MEDIE 212 1 0,47 16/1/2021 IC Giuseppe Di Vittorio-PALERMO 90 3 3,33 17/1/2021 San Giuseppe Figlie della Croce-PALERMO 108 0 0 17/1/2021 Scuola Alcide De Gasperi-PALERMO 353 0 0 17/1/2021 Drive In-CARINI 351 2 0,57 17/1/2021 IC Rosario Livatino-FICARAZZI 197 0 0 17/1/2021 Drive In-VILLABATE 413 1 0,24 17/1/2021 Scuola Elementare-BELMONTE MEZZAGNO 97 0 0 17/1/2021 Drive In Fiera del Mediterraneo-ELEMENTARI 147 3 2,04 17/1/2021 Drive In Fiera del Mediterraneo-MEDIE 75 5 6,67 17/1/2021 Bagnera, Gagliano, Cirrincione -CASTALDACCIA 434 1 0,23 TOTALE 6.771 23 0,34

