Palermo – Al via le audizioni in Commissione Cultura all’Ars sulla proposta di legge, a firma di Totò Lentini, capogruppo dei Popolari e Autonomisti, per istituire in modo stabile la figura dello psicologo scolastico negli istituti della Regione Siciliana. “

L’istituzione di una figura professionale specializzata come quella dello psicologo scolastico con formazione nell’ambito della psicologia clinica, che sia punto di riferimento all’interno delle scuole, nasce dall’esigenza sempre crescente di un supporto psicologico per la popolazione studentesca e per gli operatori della scuola – dice Lentini -. Oggi, a maggior ragione, con le vite rivoluzionate dal Covid ed un’emergenza sociale e sanitaria che ci affligge ormai da due anni. Il ruolo dello psicologo a scuola – prosegue – non può che supportare i nostri giovani che sono stati privati del momento di socialità più immediato, che hanno bisogno di ritrovare al più presto quella normalità che nei fatti non hanno più dal marzo del 2020, tra lockdown, distanziamento e didattica a distanza. I nostri figli – spiega Lentini – si sono ritrovati nelle loro camerette davanti a pc, tablet e smartphone dimenticando i rapporti interpersonali. E’ prevedibile che il disagio psicologico potrebbe protrarsi anche nel periodo immediatamente successivo all’emergenza sanitaria ed avere ripercussioni a lungo termine”. Da qui l’esigenza di psicologi impegnati stabilmente in tutte le scuole. “La loro presenza fissa è fondamentale, c’è bisogno di professionisti qualificati che offrano un adeguato supporto agli studenti di tutte le età che possano prendere per mano i nostri ragazzi e riportarli alla vita normale”, conclude Lentini.

