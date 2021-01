Con la pandemia stanno cambiando tante cose, stanno mutando le nostre abitudini radicate negli anni. Non si va più al ristorante o in viaggio all’estero, non si visitano più musei o gallerie, non si va più al cinema.

Ma in questi ultimi casi ci si può incontrare sul web. Dopo il Covid infatti sono nate o si sono rafforzate varie piattaforme online che consentono di vedere film in streaming, visitare in modo virtuale musei e gallerie, godersi uno spettacolo teatrale senza recarsi sul posto. La pandemia ha fatto crollare gli spettacoli dal vivo del 90%, in un trend generale negativo del 47% per tutti i consumi di beni e servizi culturali, secondo il dato diffuso dall’Osservatorio di impresa cultura Italia-Confcommercio in collaborazione con Swg. Col Covid sono pure calati gli abbonamenti ai servizi culturali a pagamento, ad eccezione della tv in streaming, che registra invece un aumento del 17% rispetto al 2019, e della lettura di libri e giornali, sia cartacei che digitali, che “tengono la botta”. Così, per contenere i danni, cinema e teatri si sono attrezzati “spostandosi” sul web, con piattaforme di streaming dove vengono distribuiti film e spettacoli teatrali. Anche i musei hanno puntato su Internet, permettendo di visitare virtualmente le loro sale stanno comodamente seduti sul divano di casa.

Ciro Cardinale

CS