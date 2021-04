Giarrizzo (M5s): su mia iniziativa tavolo alla Camera per avanzare soluzioni alternative a chiusure

ENNA – “Ai ristoratori e a tutte le altre categorie di lavoratori e imprenditori, cittadine e cittadini, oltre 200 in totale, che oggi hanno partecipato alla manifestazione organizzata davanti la Prefettura di Enna, voglio esprimere la mia massima vicinanza. Li ringrazio per aver scelto di avanzare le loro richieste in una manifestazione assolutamente pacifica e per il rispetto mostrato delle norme anti-covid. Prezioso il documento che hanno condiviso con me e gli altri rappresentanti delle Istituzioni”. Così il vicepresidente della commissione Attività produttive alla Camera, il deputato M5S Andrea Giarrizzo che si è messo subito in contatto con gli organizzatori della manifestazione.

“I sostegni economici non possono bastare da soli, serve fare di più. Allo scopo, come ho avuto modo di raccontare ad alcuni rappresentanti della manifestazione, già da alcune settimane, su mia iniziativa, in qualità di vicepresidente della commissione Attività produttive alla Camera, abbiamo istituito un tavolo di confronto, con il gruppo M5S, una cabina di regia per occuparci specificatamente di riaperture e monitoraggio delle situazioni imprenditoriali colpite dalla crisi innescata dalla pandemia. Quindi, non solo l’aspetto sanitario, ma anche quello imprenditoriale richiede un focus specifico per avanzare soluzioni alternative alle chiusure, che restino stabili nel tempo”.

“A tutte le attività che si trovano in difficoltà, – conclude Giarrizzo – voglio dire che non saranno lasciate da sole, siamo sulla stessa linea di principi e stiamo facendo il possibile per assicurare riaperture in sicurezza che consentano di tenere sotto controllo i contagi, ma allo stesso tempo permettano la ripartenza di tutto il tessuto economico, basandosi su un principio che è fondamentale in un’economia sana, quello della fiducia”.

