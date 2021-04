“E’ necessario procedere al più presto con riaperture mirate, valutando di correre rischi accettabili a fronte dei benefici economici e psicologici di una vita che riparte.

Servono regole stringenti e controlli, non per infliggere multe in modo indiscriminato ma per informare ed educare chi lavora affinché si assicuri il massimo della sicurezza alla collettività” così Gabriella Giammanco, Vice Presidente di Forza Italia al Senato nel corso della trasmissione Coffee Break su la7.

“Condanno con fermezza chi ha voluto strumentalizzare il malcontento trasformandolo in rivolta, non mi e’ piaciuto Sgarbi che ha parlato di ‘Stato criminale’, ma sono solidale e comprendo la protesta delle categorie più colpite dalla crisi economica. Il lockdown generalizzato ha poco senso, ascoltiamo i virologi e ove possibile si riapra con le dovute attenzioni. Ristoratori, baristi, operatori del turismo si sentono abbandonati da uno Stato che li costringe a stare fermi ma non li supporta in modo adeguato. Per questo abbiamo chiesto un ulteriore scostamento di bilancio e che gli indennizzi vengano erogati tenendo conto anche dei costi fissi delle imprese” conclude Giammanco.

Com. Stam.