Covid, Giarrizzo (M5S): prorogare oltre il 31 marzo l’esenzione dal pagamento del suolo pubblico per sostenere attività commerciali, ok a odg di Alaimo

“Il Governo, grazie ad un Ordine del giorno presentato dalla deputata Roberta Alaimo e che ho cofirmato, si impegna a prorogare oltre il 31 marzo l’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico a favore delle imprese del commercio, della ricettività e della ristorazione.

Ringrazio, quindi, la collega Alaimo per aver trattato un tema così importante che nasce dall’esigenza non solo di continuare a favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento, ma anche di aiutare le realtà che hanno subito una grave crisi economica a seguito dell’emergenza epidemiologica. Inoltre, l’aumento vertiginoso dei costi dell’energia aggrava una situazione già difficile, colpendo ulteriormente ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie e ambulanti”. Così, il Vicepresidente della commissione Attività produttive alla Camera, il deputato M5S Andrea Giarrizzo.

“La proroga riguarda la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavoli, sedute e ombrelloni; l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari; nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati e ambulanti; le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse; le disposizioni che prevedono che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente – conclude Giarrizzo”.

Com. Stam.