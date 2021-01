Nello Musumeci lo ha chiesto a gran voce al Governo nazionale. O Conte chiuderà l’isola per due settimane o ci penserà lui a farlo con una sua ordinanza per le aree dove i contagi sono maggiori. E la risposta da Roma dovrebbe arrivare entro oggi.

Se il Governo non dovesse cambiare colore alla Sicilia, essa rimarrà ancora in fascia arancione per un’altra settimana. La richiesta del presidente della Regione Siciliana si basa sui dati preoccupanti che arrivano dai comuni dell’isola. Ad alto rischio le tre aree metropolitane (Palermo, Catania e Messina, quest’ultima peraltro già in lockdown) e decine di altri comuni. Per decidere sulla zona rossa bisogna però guardare a due parametri: la valutazione del rischio alta e l’Rt superiore a 1,25. La Sicilia avrebbe una valutazione del rischio alta, ma l’Rt non è ancora superiore a 1,25. Nonostante ciò c’è lo stesso il pressing della regione perché si chiuda comunque, temendo che col passare del tempo la situazione possa peggiorare. Anche dall’Anci Sicilia, arrivano richieste di chiusura totale per l’isola, come “risposta al comportamento incosciente di troppi cittadini e cittadine”, come ha affermato il suo presidente, Leoluca Orlando. In ogni caso, in mancanza di una decisione romana Musumeci è pronto ad agire motu proprio con zone rosse limitate ai comuni con più di 10mila abitanti.

Ciro Cardinale

CS