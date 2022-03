Covid, possibilità bonus per famiglie in difficoltà contributi per alimenti e utenze presentazione domande scadono venerdì 25

CALOVETO (Cs) – Le persone che versano in stato di difficoltà economica legata all’emergenza covid, in possesso dei requisiti, possono presentare domanda per ottenere misure di sostegno alimentare e/o pagamento delle utenze domestiche.

C’è tempo per produrre la documentazione strumentale alla richiesta di ottenimento del bonus fino a venerdì 25 marzo.

È quanto fa sapere il Sindaco Umberto Mazza informando che la Giunta municipale ha approvato nei giorni scorsi le linee di indirizzo delle misure di sostegno e confermando l’impegno che l’Amministrazione Comunale continua a portare avanti in questo difficile momento appesantito ulteriormente dal caro bollette, intercettando risorse e finanziamenti utili ad alleviare il disagio delle famiglie in difficoltà.

Concessione di buoni spesa alimentari e concessione di contributi per utenze idrica e TARI domestica. Sono, questi, i due tipi di interventi che possono essere richiesti dai cittadini residenti o in possesso di regolare titolo di soggiorno; con I.S.E.E (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità riferito all’anno 2021 del nucleo familiare non superiore a 15 mila euro.

La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata al Comune di Caloveto e presentata entro le ore 12 di venerdì 25 marzo a mezzo PEC all’indirizzo comune.caloveto@asmepec.it.

Acquisite le disponibilità, l’Ente provvederà a stilare apposito elenco e a pubblicarlo al fine di consentire ai beneficiari di conoscere le attività aderenti.

I buoni non sono cedibili, scambiabili e non possono essere convertiti in nessun luogo e in nessuna forma con moneta corrente. L’intestatario del buono è l’unico titolato al suo utilizzo presso gli esercizi commerciali. È consentito l’utilizzo al soggetto appartenente al medesimo nucleo familiare esclusivamente nel caso in cui il titolare sia impossibilitato agli spostamenti per motivi di salute. È fatto divieto di vendita di alcolici, superalcolici, tabacchi e prodotti per cosmesi ed estetica con i predetti buoni. – (Fonte: Comune di Caloveto– Comunicazione istituzionale/strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying).

