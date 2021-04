Possono vaccinarsi senza prenotazione over 80, over 60 e “fragili” MESSINA – Sono molto incoraggianti i dati del nuovo open weekend voluto dal presidente della Regione Sicilia per facilitare le vaccinazioni.

Anche a Messina e provincia i vaccini stanno avendo un notevole incremento, grazie alle categorie over 80, over 60 e ‘fragili’ che hanno avuto accesso, da mercoledì scorso senza prenotazione in quasi tutti gli Hub e Centri vaccinali della Sicilia. L’iniziativa, che terminerà la prossima domenica, già nelle scorse settimane ha consentito di incrementare, nei weekend, il numero delle somministrazioni del siero antiCovid, riscuotendo l’apprezzamento dei siciliani.

Anche questa volta riceveranno il vaccino, presentandosi nelle strutture vaccinali dell’Isola, tutti i cittadini con più di 60 anni (classe 1961 compresa) e i soggetti di ogni età appartenenti alla categoria prioritaria a “elevata fragilità” (così come indicato dal Piano vaccinale nazionale). Per questi ultimi, in particolare, basta esibire un certificato rilasciato dallo specialista o dal medico di medicina generale comprovante la propria condizione di salute.

Gli Hub vaccinali saranno organizzati con corsie dedicate: oltre a quelle riservate ai cittadini già prenotati, verranno infatti allestiti dei corridoi proprio per i soggetti over 60 e per le persone con patologie a elevata fragilità. Di seguito la lista dei centri vaccinali e degli HUB a Messina con relativi orari.

—————————————-

Hub Fiera di Messina.

Tutto il periodo della campagna. dalle ore 08:00 alle ore 20:00. Vaccinazione senza prenotazione per gli over 80 e pazienti fragili

Vaccinazione dai 60 ai 79 anni

A.O.U.P. di Messina G. Martino. Hub P.O. Piemonte I.R.C.S.S. Neurolesi –

Piemonte Bonino Pulejo

Tutto il periodo della campagna – dalle ore 08:00 alle 20:00

P. O. Lipari

28-apr

29-apr

30-apr

dalle ore 08:00 alle 20:00

Vaccinazione dai 60 ai 79 anni con Astrazeneca

Vaccinazione senza prenotazione per gli over 80

28-apr

29-apr

30-apr

dalle ore 08:00 alle 14:00

Vaccinazione per i vulnerabili

P. O. Barcellona P.G. di via Risorgimento

30-apr

01-mag

02-mag

dalle ore 08:00 alle 14:00

Astrazeneca senza prenotazione

02-mag

dalle ore 08:00 alle 20:00

Vaccinazione senza prenotazione per gli over80 e pazienti fragili

P. O. Mistretta

28-apr

29-apr

30-apr

dalle ore 08:00 alle 14:00

Somministrazione di Moderna e Pfizer

29-apr

01-mag

02-mag

dalle ore 14:00 alle ore 20:00

Astrazeneca senza prenotazione

P.O. di Taormina

28 apr – 29 apr – 30 apr – 01 mag – 02 mag

dalle ore 08:00 alle 14:00

Vaccinazione senza prenotazione per gli over80 e pazienti fragili

Dipartimento Militare di Medicina Legale Messina

01-mag dalle ore 09:00 alle ore 17:00. Vaccinazione senza prenotazione per gli over80 e pazienti fragili

01-mag dalle ore 13:00 alle ore 17:00 Astrazeneca senza prenotazione

Hub concattederale di Patti

Tutto il periodo della campagna

dalle ore 08:00 alle ore 20:00 Vaccinazione senza prenotazione per gli over80

dalle ore 14:00 alle ore 20:00 Vaccinazione pazienti fragili

dalle ore 08:00 alle ore 20:00 Astrazeneca senza prenotazione

Hub P.O. S. Agata di Militello

Tutto il periodo della campagna

dalle ore 08:00 alle ore 10:00 Vaccinazione senza prenotazione per gli over80

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 Vaccinazione senza prenotazione per gli over70

dalle ore 12:00 alle ore 14:00 Vaccinazione senza prenotazione per gli over60

dalle ore 15:00 alle ore 17:00 Vaccinazione senza prenotazione per gli over50

dalle ore 17:00 alle ore 18:00 Vaccinazione senza prenotazione per gli over40

dalle ore 18:00 alle ore 20:00 Vaccinazione senza prenotazione per gli under40

Com. Stam.