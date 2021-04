Allo scopo di contenere la diffusione del virus Covid-19 tra la popolazione ed imporre un rigoroso rispetto della “zona rossa”, disposta dalla Regione Siciliana per Termini Imerese, il sindaco Maria Terranova ha emanato l’ordinanza 195, con la quale ha introdotto il divieto di stazionamento in alcune aree pubbliche della città.

In particolare il provvedimento sindacale stabilisce da oggi e fino al 2 maggio compreso il divieto di fermarsi sia in auto che a piedi in piazza Umberto I, via Giuseppe Mazzini, piazza Duomo, via Belvedere Principe di Piemonte, via Circonvallazione Castello, via Castellana (parte alta della città) e sul lungomare Cristoforo Colombo (Termini bassa), oltre che in spiaggia. Il divieto eviterà gli assembramenti nelle zone della movida termitana, come è accaduto fino a ieri. Rimane sempre possibile l’accesso agli esercizi commerciali legittimamente aperti che si affacciano sulle vie e piazze con divieto di stazionamento.

Ciro Cardinale

CS