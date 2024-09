CPM Music e CAMPIELLO GIOVANI con “NOTE E PAROLE”

CPM Music Institute, la scuola di Alta Formazione Artistica di Milano fondata e diretta da Franco Mussida, e Premio Campiello Giovani per il 4° anno consecutivo hanno rinnovato il progetto di collaborazione che è culminato venerdì 20 settembre,

con “NOTE E PAROLE”, una speciale iniziativa che vede gli allievi del CPM, iscritti al corso di Writing&Production e seguiti dai Responsabili Artistici Sandro Mussida e Alessandro Spoldi, lavorare con i giovani scrittori finalisti di uno fra i più importanti riconoscimenti del panorama editoriale italiano giunto alla sua 29ª edizione. Futuri compositori e scrittori, a inizio settembre, hanno vita ad un laboratorio di condivisione in cui gli elaborati letterari si trasformano in musica. Un progetto formativo a quattro mani con lo scopo di promuove l’incontro e il confronto tra i giovani in arti diverse, la musica e letteratura, due importanti strumenti comunicativi artistici che svolgono un ruolo fondamentale anche in ambito sociale. Le composizioni realizzate nell’ambito del progetto ideato da Franco Mussida saranno presentate durante la finale del Campiello Giovani che si è tenuta, alle ore 19.00, presso il Teatro Goldoni di Venezia. Un appuntamento, su invito, durante il quale la band del CPM Music Institute, la CPM Ultra Pop Band, eseguirà dal vivo le composizioni nate dalla collaborazione tra gli allievi del CPM Music Institute e i finalisti del Campiello Giovani, mentre gli attori del Tetro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale hanno letto alcuni estratti dai racconti, accompagnati dalle coreografie della Scuola Danza Diaghilev Venezia, fondata da Francesca Siega. L’evento, con la regia di Davide Stefanato, è stato presentato da Federico Basso e Davide Paniate. La serata, realizzata in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, verrà trasmessa in diretta su Rai5. La CPM Ultra Pop Band è composta da Sofia Pragliola (voce), Giacomo Gulino (tastiere), Nicola Stefanello (chitarra) e Vincenzo Garofalo (batteria). Nel corso della serata, oltre alla proclamazione del vincitore della 29ª edizione del Campiello Giovani, verranno assegnati anche la menzione per il miglior racconto sul tema della cultura di impresa, in collaborazione con il Movimento Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, e il riconoscimento per le tematiche legate alla sostenibilità sociale e/o ambientale, sostenuto da Intesa Sanpaolo (partner esclusivo del Campiello Giovani). Al progetto hanno preso parte i futuri compositori Noah Jack Lortz, Nicola Danese, Giovanni Deidda, Giacomo Gulino, Alessandro Spoldi e Alessandro Casinghino, che hanno collaborato con le giovani promesse della letteratura, Filippo Triolo (autore del racconto “Il bambino che non voleva vivere l’inferno”), Giulia Arnoldi (“Appena prima dell’ultimo accordo”), Danile Camagna (“Vallecupola”), Sofia Aleandri (“L’ultimo Agosto”) e Francesco Maisto “Momijigari (“All’ombra del pino nero”).In occasione dell’edizione 2024 del Premio Campiello, Franco Mussida, Fondatore e Presidente del CPM Music Institute e uno dei padri del Prog Italiano, ha realizzato una composizione musicale originale dal titolo “Parole del Cuore”, che presenterà dal vivo sabato 21 settembre sul palco del Teatro La Fenice di Venezia, nell’ambito della serata finale del Premio Campiello.

«È stato un onore rappresentare in Musica una Istituzione come il Campiello che cerca e premia la genialità degli scrittori di tutte le età, si spende per diffonde gli effetti della scrittura come mezzo determinate per la salute sociale – racconta Franco Mussida – Con questa composizione con al centro la chitarra, strumento popolare per eccellenza, ho provato a raccontare proprio i lati nobili dalla melodia popolare di tradizione italiana unita al contesto di voci e culture del mondo che si respira nelle calli di Venezia. La melodia in Musica è il corrispettivo del racconto letterale. Questa melodia vuole essere un racconto di accoglienza, di apertura amorevole per tutti, di viaggio che evolve senza mai perdere il calore della sua missione etica umanistica».

Il CPM Music Institute (riconosciuto Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica dal MUR) vanta un programma didattico multidisciplinare con Corsi Triennali e Biennali in cui si consegue il Diploma Accademico di 1° e 2° Livello, titoli equivalenti ad una Laurea Triennale e Magistrale, riconosciute sul territorio nazionale e in tutti i Paesi Europei. Una particolarità del CPM Music Institute è quella di permettere l’incontro tra studenti, di lavorare in team che sciamano verso la realizzazione di un Sogno. E non è successo solo a studenti eccellenti come Mahmood, Tananai, Renzo Rubino, Chiara Galiazzo, Assurditè, Lucrezia, Chiamamifaro e tantissimi altri. A contraddistinguere ulteriormente il CPM Music Institute sono le concrete possibilità di lavoro e le occasioni per esprimere la propria creatività che sono offerte agli studenti durante il percorso di studio, oltre alle esperienze di palco e di casting nel teatro dell’Istituto. Molti di loro oggi lavorano in orchestre prestigiose, suonano e cantano come coristi o musicisti all’interno di band di importanti artisti, da Laura Pausini a Ermal Meta. I corsi sono curati da insegnanti e professionisti di bravura e prestigio. Nel corso dei 4 decenni grazie al lavoro degli oltre 1.000 insegnanti, il CPM Music Institute ha formato più di 20.000 studenti.

Per il Triennio sono attivi i corsi di COMPOSIZIONE POP ROCK, di TECNICO DEL SUONO e di STRUMENTO (Basso, Batteria, Canto, Chitarra e Pianoforte&Tastiere). Per il Biennio sono attivi i corsi di COMPOSIZIONE POP ROCK e di STRUMENTO. Oltre al Triennio e Biennio Accademico, l’offerta formativa del CPM si articola in percorsi Pre-Accademici, Individuali, Mono e Multistilistici (BAC, Diploma, Certificate, Individuali). L’iscrizione ai percorsi Pre-Accademici consente di ottenere una preparazione completa e approfondita per poter accedere al percorso Accademico. Tra i corsi offerti ci sono i Master di Primo Livello in Arpa Pop/Rock e in Violino Pop/Rock, entrambi riconosciuti dal Mur.

Dal 1988 il CPM si occupa di portare la Musica in luoghi di disagio sociale. In oltre 35 anni la Scuola di Musica fondata e presieduta da Franco Mussida ha operato in 2 comunità e 15 carceri italiane, mettendo in atto progetti che hanno coinvolto più di 10.000 detenuti. Oggi il CPM Music Institute segue il progetto CO2 “Controllare l’odio” (audioteche di sola Musica divisa per stati d’animo attive in 12 carceri italiane), lavora a San Vittore e collabora con la Comunità di San Patrignano (dove è presente anche un’audioteca attiva). È recente la realizzazione di Wait, il musical rap interpretato da giovani che seguono percorsi riabilitativi, coadiuvati dagli studenti del corso di Composizione Pop Rock. Dal punto di vista culturale, da diversi anni collabora con il Premio Campiello Giovani e il Festival Giffoni. Il Campiello Giovani è un concorso letterario rivolto ai ragazzi tra i 15 e i 21 anni, residenti in Italia e all’estero, promosso e organizzato dalla Fondazione il Campiello – Confindustria Veneto. Oggi il Campiello Giovani è diventato riferimento importante per tanti aspiranti scrittori. Il Concorso si articola in tre fasi: la prima prevede che la Giuria di Selezione, composta da vincitori/finalisti delle passate edizioni, da giornalisti e lettori di case editrici., scelga 12 racconti tra tutti quelli in concorso; tra questi il Comitato Tecnico, composto da alcuni specialisti di letteratura moderna e contemporanea, individua la cinquina finalista. Ogni anno i racconti dei cinque finalisti vengono raccolti in una collana ad uso istituzionale, realizzata e curata dalla Fondazione Il Campiello. La terza ed ultima fase del concorso è la designazione del vincitore, che viene scelto dalla Giuria dei Letterati del Premio Campiello e premiato nel corso delle serate conclusive del Premio. Il vincitore del concorso si aggiudica un viaggio studio in un paese europeo.

di Giorgia Pellegrini

Foto www.paroledintorni.it