CPM Music e IULM, la musica COMUNICA

Il 14 novembre il CPM Music Institute di Milano, la Scuola di Musica fondata e presieduta da Franco Mussida, e l’Università IULM si uniranno per un’intera giornata dedica alla Musica come mezzo per la Comunicazione emotiva.

Per tutta la giornata, nella sede milanese dell’Università IULM, verrà approfondito, insieme agli studenti dei due istituti, il tema della “Musica oltre gli aspetti performativi” con workshop e live dedicati all’osservazione della Musica nei suoi effetti emotivi ed affettivi sulla persona.

Alle ore 12.00 nell’Aula 153 dell’Università IULM (Via Carlo Bo, 1) Franco Mussida curerà un workshop appositamente preparato per gli studenti IULM su “La vera esperienza della Musica”, alla scoperta del più potente codice per la Comunicazione affettiva, del più bel regalo che l’uomo abbia mai potuto fare a se stesso. Un percorso nella natura segreta del Codice che governa il nostro sistema emotivo attraverso esperienze di ascolto interattive.

Alle ore 20.00, invece, nell’Auditorium IULM 6 (Via Carlo Bo, 7) si terrà il concerto esperienziale “Il Pianeta della Musica e il Viaggio di Iòtu” aperto al pubblico e dedicato a chi ama la Musica.

Franco Mussida, accompagnato da una band composta dagli studenti e dai Diplomanti al CPM Music Institute, farà da guida ad ascoltatori e musicisti portandoli ad esplorare il comune mondo delle emozioni. “Il Pianeta della Musica e il Viaggio di Iòtu” è un progetto artistico affascinante e originale che mette al centro la Musica stessa, realizzato da Franco Mussida con riflessioni in Musica sulle relazioni tra Musica ed emozioni.

Attraverso la sua chitarra baritona e i linguaggi musicali Pop, Rock, Progressive, Classici uniti a elementi Jazz, il Fondatore e Presidente del CPM Musci Institute trasporterà il pubblico in un viaggio introspettivo nel cuore del pianeta degli affetti, un itinerario composto da 13 brani, 13 approdi, uno per ogni grado della scala musicale. Un percorso che prende spunto dal suo libro “Il Pianeta della Musica” (Salani Editore), sintesi delle sue ricerche sul “mistero che trasforma la Musica in emozioni”.

Con Franco Mussida, sul palco ci saranno Giulia Lazzerini, Sofia Praiola (voci), Alessandro Spoldi (tastiere), Davide Chioggia (batteria), Eveline Lucchini (basso) e Giuseppe Lai (chitarra).

Inizio evento ore 20.00. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere una mail a info@mmam.it o telefonare al numero 02 87165440.

Ilante il percorso di studio, oltre alle esperienze di palco e di casting nel teatro dell’Istituto. Molti di loro oggi lavorano in orchestre prestigiose, suonano e cantano come coristi o musicisti all’interno di band di importanti artisti, da Laura Pausini a Ermal Meta.

Franco Mussida (Milano, 1947) è musicista, compositore, pittore e scultore. Un ricercatore sugli effetti della Musica sull’individuo. Ha elaborato un suo specifico Codice Musicale che ha aperto nuove strade per l’uso sociale e umanistico della Musica. È uno dei fondatori della PFM, la Premiata Forneria Marconi, della quale ha firmato molti dei più grandi successi tra cui “Impressioni di Settembre”, un brano mitico e nel Cuore di tanti italiani. È fondatore e presidente del CPM Music Institute di Milano, dal 1984 un modello per la formazione musicale. Dal 1987 tiene laboratori musicali in comunità e in istituti di pena. Ha pubblicato diversi saggi sui poteri del suono e della Musica, tra gli altri “Il Pianeta della Musica” edito da Salani oggi alla sua quarta edizione.

Dall’8 novembre è in libreria e negli store digitali il romanzo autobiografico “Il Bimbo del Carillon”, edito da Salani Editore (Salani Le Stanze – 400 pagine – 20,00 euro). Il libro è disponibile in pre-order su ibs.it e Amazon.it.



di Daniela Dall’Acqua

Foto ufficio stampa