CPM Music Institute di Milano – “Suonare il Country” di Claudio e Milo Bazzari

Il 25 ottobre, alle ore 18.30, presso il teatro del CPM Music Institute di Milano (Via Elio Reguzzoni, 15), la Scuola di Musica fondata e presieduta da Franco Mussida, verrà presentato “Suonare il Country”, il libro scritto da Claudio e Milo Bazzari ed edito da CPM Music Publishing. A seguire i due autori si esibiranno interpretando alcuni brani tratti dal repertorio Country e Blues.

“Suonare il Country” racconta uno stile di musica, il country, fortemente radicato nella cultura e nella storia degli Stati Uniti d’America, che si è plasmato nel corso del XX secolo e dal quale sono nati numerosi stili come il bluegrass e il rockabilly. Con questo libro i due autori propongono una sintesi delle tecniche chitarristiche maggiormente utilizzate e un’antologia di brani originali dove mettere in pratica fin da subito queste tecniche e sviluppare un proprio fraseggio. Utilizzo delle corde a vuoto, ritmiche, hybrid picking, Travis picking, pedal steel, scale pentatoniche, armonizzazione della scala per intervalli di terza e sesta, elementi fondamentali che trovano in questo libro una trattazione esaustiva, semplice ed efficace. Tutti gli esempi sono provvisti dell’audio e delle relative backing track.

Il libro è ricco di consigli pratici su come ottenere il twang, ovvero il tipico sound chitarristico caratteristico della musica country ed è presente una discografia consigliata per approfondire questo affascinante genere musicale.

CLAUDIO BAZZARI si fa conoscere nel giro degli studi di registrazione e inizia la carriera di session man, collaborando con diversi artisti, tra i quali Fabrizio De Andrè, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti, Drupi, Ron, Mina e molti altri. Vince il Telegatto come Miglior Turnista della stagione discogra?ca 1980-1981. Parallelamente a questa attività, si unisce alla Treves Blues Band, dando sfogo alla sua vera passione, quella per il Blues. Con la T.B.B. ha l’opportunità di accompagnare Mike Bloom?eld e di partecipare a molte rassegne Blues, tra le quali il Pistoia Blues Festival. Nel 2011, con Aldo Ban? alle tastiere e Isabella Casucci alla voce, forma l’omonima band, partecipando a concerti dedicati al Blues, tra i quali Vallemaggia Magic Blues e Caslano Blues Festival in Svizzera. Dal 2003 insegna chitarra Blues & Country al CPM Music Institute di Milano. Nel 2019 ha pubblicato con il CPM Music Publishing Suonare il Blues, metodo didattico che affronta le tecniche solistiche e di accompagnamento del Blues.

MILO BAZZARI inizia ad esibirsi nel 2016 in vari locali di Milano con il gruppo indie-rock Rain Catchers e con il duo acustico Quadro Generale. Si laurea al corso AFAM di chitarra pop-rock al CPM Music Institute di Milano. Partecipa ad eventi come Gente che ci Crede, in collaborazione con Naturasì, suonando a Milano, Roma, Napoli e Verona. Si esibisce a tre eventi della rassegna Estate Sforzesca, promossi dal Comune di Milano: Musica In?nita (2019), dove suona sul palco insieme a Franco Mussida, Milano e la popular music – di tempo in tempo…. (2020), La musica per cambiare il mondo (2021), dove ricopre anche il ruolo di assistente di produzione. Suona presso il Mare Culturale Urbano in diverse occasioni, tra le quali il Chiare Scure Festival (Edizioni 2018 e 2019), e collabora con l’associazione Of?cine Buone, esibendosi in vari ospedali di Milano.

Da settembre 2018 a giugno 2019 riveste il ruolo di direttore musicale del contest organizzato da Looking for Art, dedicato a giovani artisti emergenti. Nel 2023 forma il gruppo ZeroZero, un progetto di brani originali in lingua italiana.

Il CPM Music Publishing è la sezione editoriale del CPM Music Institute, fondata nel 1987, che da sempre si è posta l’obiettivo di unire ricerca e innovazioni tecnologica per un’esperienza didattica popolare e di alto livello. I prodotti CPM Music Publishing si sono affermati a partire dagli anni Novanta come eccellenze grazie a delle partnership con i maggiori marchi della produzione quali Gruppo RCS, Carish, della distribuzione quali Feltrinelli, Mediaworld, Edizioni Master, e ingenti investimenti nel campo della tecnologia applicata alla didattica musicale. Sua, infatti, l’Enciclopedia Didattica della Chitarra, della Batteria e del Pianoforte così come il portale My Guitar Show dedicato ai chitarristi. Dal 2019 il know how CPM ha dato vita a nuove linee di produzione grazie alle quali sono stati pubblicati prodotti innovativi come la collana digitale CPM EDU in formato ePub e numerosi i testi didattici per l’Alta Formazione Artistica Musicale, tra i quali M. Colombo Teoria e Armonia Vol. 1, M. Colombo Teoria, Armonia, Scrittura Musicale, G. Lecis Eserciziario di Teoria e Armonia, F. Rinaldo Ear Training Essenziale, C. Bos, J. Mazza, F. Rinaldo Ear Training Workbook e C. Bazzari, Suonare il Blues.

Il CPM Music Institute (riconosciuto Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica dal MUR) vanta un programma didattico multidisciplinare con Corsi Triennali e Biennali in cui si consegue il Diploma Accademico di 1° e 2° Livello, titoli equivalenti ad una Laurea Triennale e Magistrale, riconosciute sul territorio nazionale e in tutti i Paesi Europei. Una particolarità del CPM Music Institute è quella di permettere l’incontro tra studenti, di lavorare in team che sciamano verso la realizzazione di un Sogno. E non è successo solo a studenti eccellenti come Mahmood, Tananai, Renzo Rubino, Chiara Galiazzo, Assurditè, Lucrezia, Chiamamifaro e tantissimi altri. A contraddistinguere ulteriormente il CPM Music Institute sono le concrete possibilità di lavoro e le occasioni per esprimere la propria creatività che sono offerte agli studenti durante il percorso di studio, oltre alle esperienze di palco e di casting nel teatro dell’Istituto. Molti di loro oggi lavorano in orchestre prestigiose, suonano e cantano come coristi o musicisti all’interno di band di importanti artisti, da Laura Pausini a Ermal Meta.

I corsi sono curati da insegnanti e professionisti di bravura e prestigio. Nel corso dei 4 decenni grazie al lavoro degli oltre 1.000 insegnanti, il CPM Music Institute ha formato più di 20.000 studenti.

Per il Triennio sono attivi i corsi di COMPOSIZIONE POP ROCK, di TECNICO DEL SUONO e di STRUMENTO (Basso, Batteria, Canto, Chitarra e Pianoforte&Tastiere). Per il Biennio sono attivi i corsi di COMPOSIZIONE POP ROCK e di STRUMENTO.

Oltre al Triennio e Biennio Accademico, l’offerta formativa del CPM si articola in percorsi Pre-Accademici, Individuali, Mono e Multistilistici (BAC, Diploma, Certificate, Individuali). L’iscrizione ai percorsi Pre-Accademici consente di ottenere una preparazione completa e approfondita per poter accedere al percorso Accademico. Tra i corsi offerti ci sono i Master di Primo Livello in Arpa Pop/Rock e in Violino Pop/Rock, entrambi riconosciuti dal Mur.

di Giorgia Pellegrini

Foto www.paroleedintorni.it