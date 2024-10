CPM ospita la masterclass del batterista statunitense DAVE WECKL

Il 31 ottobre il CPM Music Institute di Milano ospiterà la masterclass del batterista statunitense DAVE WECKL, in occasione della 9ª edizione di JAZZMI, la rassegna musicale milanese di cui la scuola di Musica fondata e presieduta da Franco Mussida è Cultural Partner.

Dave Weckl, classe 1960, è un batterista, didatta, turnista e produttore statunitense di fama mondiale, considerato uno dei batteristi jazz/fusion più influenti. Numerose le sue collaborazioni con artisti del calibro di George Benson, Chick Corea, Paul Simon, Art Garfunkel, Michel Camilo, Madonna, Mike Stern, Frank Gambale, John Patitucci, Jeff Berlin, Michael Brecker, Diana Ross, Robert Plant, Lee Ritenour, Alan Pasqua, Marco Mendoza, Brandon Fields Group, Oz Noy. È leader di un proprio gruppo, la Dave Weckl Band Project.

La masterclass, che si terrà nel Teatro del CPM Music Institute (Via Privata Elio Reguzzoni, 15 – inizio evento ore 16.00), sarà un viaggio nel mondo del Jazz, tra suggestioni sonore e approfondimento di argomenti più tecnici e tra Ponderosa Music&art e il CPM Music Institute per la rassegna musicale meneghina JAZZMI, in programma da giovedì 17 ottobre al 13 novembre, quattro settimane di concerti nei teatri, nei club e negli spazi alternativi di Milano e anche di film, libri, mostre, eventi speciali, incontri con gli artisti, itinerari musicali e laboratori.

Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria al seguente link: https://eventi.mycpm.it/sessions.aspx?_l3=1461.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere una mail a eventi@cpm.it o consultare il sito https://jazzmi.it/events/masterclass-con-dave-weckl/.

Il CPM Music Institute (riconosciuto Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica dal MUR) vanta un programma didattico multidisciplinare con Corsi Triennali e Biennali in cui si consegue il Diploma Accademico di 1° e 2° Livello, titoli equivalenti ad una Laurea Triennale e Magistrale, riconosciute sul territorio nazionale e in tutti i Paesi Europei. Una particolarità del CPM Music Institute è quella di permettere l’incontro tra studenti, di lavorare in team che sciamano verso la realizzazione di un Sogno. E non è successo solo a studenti eccellenti come Mahmood, Tananai, Renzo Rubino, Chiara Galiazzo, Assurditè, Lucrezia, Chiamamifaro e tantissimi altri. A contraddistinguere ulteriormente il CPM Music Institute sono le concrete possibilità di lavoro e le occasioni per esprimere la propria creatività che sono offerte agli studenti durante il percorso di studio, oltre alle esperienze di palco e di casting nel teatro dell’Istituto. Molti di loro oggi lavorano in orchestre prestigiose, suonano e cantano come coristi o musicisti all’interno di band di importanti artisti, da Laura Pausini a Ermal Meta.

I corsi sono curati da insegnanti e professionisti di bravura e prestigio. Nel corso dei 4 decenni grazie al lavoro degli oltre 1.000 insegnanti, il CPM Music Institute ha formato più di 20.000 studenti.

Per il Triennio sono attivi i corsi di COMPOSIZIONE POP ROCK, di TECNICO DEL SUONO e di STRUMENTO (Basso, Batteria, Canto, Chitarra e Pianoforte&Tastiere). Per il Biennio sono attivi i corsi di COMPOSIZIONE POP ROCK e di STRUMENTO.

Oltre al Triennio e Biennio Accademico, l’offerta formativa del CPM si articola in percorsi Pre-Accademici, Individuali, Mono e Multistilistici (BAC, Diploma, Certificate, Individuali). L’iscrizione ai percorsi Pre-Accademici consente di ottenere una preparazione completa e approfondita per poter accedere al percorso Accademico. Tra i corsi offerti ci sono i Master di Primo Livello in Arpa Pop/Rock e in Violino Pop/Rock, entrambi riconosciuti dal Mur.

Dal 1988 il CPM si occupa di portare la Musica in luoghi di disagio sociale. In oltre 35 anni la Scuola di Musica fondata e presieduta da Franco Mussida ha operato in 2 comunità e 15 carceri italiane, mettendo in atto progetti che hanno coinvolto più di 10.000 detenuti. Oggi il CPM Music Institute segue il progetto CO2 “Controllare l’odio” (audioteche di sola Musica divisa per stati d’animo attive in 12 carceri italiane), lavora a San Vittore e collabora con la Comunità di San Patrignano (dove è presente anche un’audioteca attiva). È recente la realizzazione di Wait, il musical rap interpretato da giovani che seguono percorsi riabilitativi, coadiuvati dagli studenti del corso di Composizione Pop Rock.

Dal punto di vista culturale, da diversi anni collabora con il Premio Campiello Giovani e il Festival Giffoni.

di Daniela Dall’Acqua

Foto www.paroleedintorni.it