La gloriosa Pro Patria Milano, vincitrice in passato di 12 scudetti, punta ad una dei 4 posti che valgono la finale oro del 2022 Ingresso gratuito allo stadio delle Palme, bisognerà esibire il Green Pass

PALERMO – Tutto pronto allo stadio delle Palme-Vito Schifani di Palermo per la due giorni che consegnerà a 4 squadre maschili ed altrettanti femminili il palcoscenico della finale Oro nel 2022. Nella prima giornata di gare, l’attesa è tutta per la medaglia d’oro di Tokyo, Massimo Stano che, alle 20.30, scenderà in pista nella gara dei 5.000 mt. di marcia. Il ventinovenne campione olimpico pugliese della 20 km. e primatista italiano sulla stessa distanza, difenderà i colori dell’Atletica Aden Exprivia Molfetta.

Sono 24 le società presenti: 12 tra le donne ed altrettante tra gli uomini con la gloriosa Pro Patria Milano, vincitrice in passato di 12 scudetti e 2 volte campione d’Europa, che punta al ritorno nella Serie Oro.

Il prologo ai Campionati Italiani per Società Serie Argento di Palermo sarà affidato agli atleti della Fisdir che, a partire dalle 16.15, si misureranno sugli 80 e sui 100 metri. A seguire, e cioè dalle 17, il via ufficiale alla manifestazione con Lancio del Martello e Salto Triplo donne, a cui faranno seguito alle 17.15 i 110 hs maschili. Il programma degli uomini proseguirà con 400, Disco, 1.500, Salto Triplo, 3000 siepi, Giavellotto, staffetta 4 X 100 e, come detto, alle 20.30 la 5 km. di marcia con Massimo Stano. La gara del salto con l’asta (ore 17) si disputerà nell’impianto di atletica leggera del Cus Palermo di via Altofonte, in quanto lo Schifani è al momento sprovvisto della struttura.

Tra le donne, dopo Triplo e Martello, oggi sono in programma 100 mt., 400, Salto in Alto, 1.500. 3000 siepi, Getto del Peso, staffetta 4 x100 e 5 km. di marcia.

Domani (domenica 19 settembre, ndr) nella seconda e conclusiva giornata, le gare avranno inizio alle ore 9 con i 5.000 femminili.

Il pubblico avrà libero ingresso allo Stadio delle Palme: lo spettacolo sarà gratuito. Per avere accesso all’impianto bisognerà esibire il Green Pass. Nel frattempo da stamattina, allo stadio delle Palme è già possibile per gli atleti e per gli addetti ai lavori, effettuare i tamponi antigenici messi a disposizione, gratuitamente, dall’Asp del capoluogo siciliano. In un altro gazebo sono attive le vaccinazioni per il pubblico e gli appassionati.

L’Hub del CTO di Palermo, centro di riferimento vaccinale regionale per gli atleti, garantirà le somministrazioni di siero a tutti coloro (atleti, dirigenti o tecnici delle società) che lo chiederanno.

LE SQUADRE

Finale Argento – Palermo 18 e 19 settembre 2021

Club Maschili: Cus Pro Patria Milano; C.U.S. Parma; Atl. Lecco-Colombo Costruzioni; Atl. Bergamo 1959 Oriocenter; Trieste Atletica; Asd Arca Atl.Aversa A. Aversano; Atletica Malignani Libertas Udine; S.E.F. Virtus Emilsider Bologna; Assindustria Sport; Atletica Livorno; U.S. Quercia Trentingrana; Atl. Aden Exprivia Molfetta.

Club Femminili: Atl Brugnera Pn Friulintagli; Assindustria Sport; Atletica Firenze Marathon S.S.; C.U.S. Parma; Atl. Bergamo 1959 Oriocenter; C.U.S. Cagliari; C.U.S. Trieste; Toscana Atl.Empoli Nissan; Atletica 2005; Atletica Malignani Libertas Udine; N. Atl. Varese; Battaglio C.U.S. Torino.

La Finale Argento in diretta streaming

I campionati di società saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina FB della Fidal Sicilia, Siciliarunning e su quella di Feel Rouge.

TUTTI GLI ISCRITTI

Il programma di sabato 18 settembre

ORA MASCHILE FEMMINILE 17.00 Asta (Cus Palermo) 17.00 Triplo 17.00 Martello 17.15 110 hs 17.30 100 hs 17.45 100 17.55 100 18.10 400 18.25 Disco 18.25 400 18.35 1500 18.45 Triplo 18.50 Alto 18.50 1500 19.05 3000 st 19.25 3000 st 19.30 Peso 19.45 Giavellotto 20.00 4×100 20.15 4×100 20.30 Marcia km. 5 20.30 Marcia km. 5

