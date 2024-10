Cresce l’export a Trapani: domani l’assessore Tamajo incontra le imprese

Alla Camera di commercio si presentano gli strumenti con lo Sportello Sprint. Pace: “Grande vivacità che fa perno sugli investimenti”. Tamajo: “Il governo sta sostenendo il rilancio economico, con Unioncamere Sicilia a Trapani per ascoltare le esigenze delle imprese”

Palermo – Trapani sta conoscendo un florido periodo di rilancio economico soprattutto sui mercati internazionali. Secondo i dati elaborati dall’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, l’export della provincia di Trapani continua a crescere: nel secondo trimestre di quest’anno le imprese hanno venduto all’estero merci per un valore di 125,8 milioni, in notevole aumento rispetto ai 112,3 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso; e hanno importato beni per 187,4 milioni, in aumento di 26 milioni rispetto ai 161,8 milioni di marzo-giugno 2023. “Segno – commenta Pino Pace, presidente di Unioncamere Sicilia e commissario straordinario della Camera di commercio di Trapani – di una grande vivacità che fa perno non solo sulla qualità delle eccellenze del territorio, ma anche sugli investimenti in tecnologie, innovazione, nonchè su quelli avviati per rafforzare le infrastrutture portuali, aeroportuali e ferroviarie”.

E proprio per rafforzare e rendere stabile questa crescita dell’export le imprese del Trapanese saranno al centro di un incontro, domani, 18 ottobre, alle ore 9,30, presso la Camera di commercio di Trapani, in Corso Italia, 26, con l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, nell’ambito del Road show per l’internazionalizzazione del sistema delle imprese siciliane organizzato dallo Sportello Sprint della Regione siciliana.

“A Trapani – spiega l’assessore Edy Tamajo – abbiamo l’occasione di confrontarci con le imprese di un territorio che ha sempre mostrato una grande capacità di adattamento e innovazione. Il governo Schifani, insieme al mio assessorato, sta lavorando per sostenere il rilancio economico della Sicilia, e incontri come questo sono fondamentali per ascoltare le esigenze degli imprenditori e trovare soluzioni che rispondano alle loro necessità. La collaborazione con Unioncamere Sicilia – aggiunge Tamajo – ci permette di monitorare da vicino le tendenze e i bisogni del tessuto produttivo locale. Siamo consapevoli che il nostro impegno deve concentrarsi nel fornire strumenti concreti che facilitino la crescita, l’innovazione e l’occupazione, con particolare attenzione ai settori strategici che fanno della Sicilia un punto di riferimento, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale”.

Dopo l’introduzione di Tommaso Di Matteo, responsabile Sprint Sicilia, e gli interventi di Pino Pace e dei referenti delle organizzazioni di categoria, gli strumenti a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese saranno illustrati da Edoardo Comparetto di Sace, Paolo De Vito e Tiziana Tassone dell’Ice, Maria Teresa Cardinale di Simest e Toni Scilla di Agripesca. Dopo l’intervento dell’assessore Tamajo sono previsti incontri B2b e una tavola rotonda fra gli esperti e gli imprenditori.

