Crescioli convocato in Nazionale per la Corsa della Pace in Repubblica Ceca

Garibbo ha chiuso con due top ten la trasferta francese del team al Tour de la Mirabelle – Ludovico Crescioli sarà tra gli U23 più attesi nella Nazionale Italiana U23 che partecipa alla corsa a tappe per nazionali in programma dal 30 maggio al 2 giugno.

Una grande soddisfazione condivisa dal Team Technipes #inEmiliaRomagna, da poco rientrato da quattro giorni di gara in Francia con due top ten centrate da un brillante Nicolò Garibbo.

La Maglia Aazzurra della Nazionale Italiana è sempre motivo di orgoglio e la convocazione per Ludovico Crescioli è sicuramente una conferma del suo ottimo percorso e motivo di orgoglio per la sua squadra, il Team Technipes #inEmiliaRomagna. Il CT della Nazionale Marino Amadori lo ha selezionato per i suoi risultati di prestigio nella prima parte della stagione, che lo ha visto conquistare importanti podi nelle gare U23 internazionali in Veneto prima di mostrarsi tra i più forti scalatori d’Europa alla Ronde de l’Isard in Francia.

Il nome del toscano classe 2003 si va ad aggiungere alla lista di convocati per la Course De La Paix Grand Prix Jeseniky che si corre in Repubblica Ceca e che vede al via, oltre a Crescioli, anche Nicolò Arrighetti, Alessandro Borgo, Cesare Chesini, Davide De Cassan e Andrea Raccagni Noviero. Un roster forte che punta a raccogliere risultati importanti in Repubblica Ceca nelle quattro tappe in programma da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno.

Motivo di orgoglio per la formazione emiliano-romagnola, che ha come main sponsor l’azienda Technipes, presieduta da Raffaele Barosi, e che è nata come team U23 nel 2019 da un’idea di Davide Cassani prima di passare allo status Continental con l’importante ingresso dell’azienda romagnola.

Il team presieduto da Gianni Carapia ha consolidato negli ultimi giorni il momento positivo con le due top ten messe a segno da Nicolò Garibbo nella trasferta francese conclusasi domenica. Il nono posto nell’ultima tappa del Tour de la Mirabelle conquistato dal ligure si aggiunge all’ottavo posto ottenuto il giorno prima. Un’ulteriore conferma dello stato di forma eccellente di Garibbo in questo mese di maggio che lo ha visto trionfare al 70° Trofeo Matteotti.

Il Team Technipes #inEmiliaRomagna, guidato dal team manager Mario Chiesa e dai direttori sportivi Michele Coppolillo, Francesco Chicchi, Mauro Calzoni e Alberto Contoli, con Gian Luca Giardini come project manager, ora punta dritto ai prossimi appuntamenti in programma il prossimo week-end. Ovviamente sostenendo Crescioli nella sua esperienza azzurra.

Domenica 2 giugno i ragazzi del team saranno al via di due importanti appuntamenti: il 26° Fiorano-Fiorano – GP PanariaGroup – Ceramiche Lea Fiorano-Fiorano e la 52ª Coppa della Pace – 49° Trofeo Fratelli Anelli.

Prestazioni e convocazioni che danno motivo di essere orgogliosi anche ai partner Technipes, APT Servizi Emilia Romagna, Bianchi, FTC, Suzuki, ISB Sport, Alé Cycling, Velomann, Laserix, Blacks, Banco BPM, Sidi, Salmilano, Lotto, Bertoldo, Enervit, Vittoria, Kask, Koo, Biotex, Pieffe Sport – Bee1, Garmin, Coachpeaking, Grand Hotel Terme di Riolo, Consorzio Terrabici, D-Perf, Personalizzandia, Relab, Bike Passion e Pneus Tecnica Faenza.

Com. Stam.