CRETA – “RIGACUORE” AMORE SENZA FILTRI

“Rigacuore” è il nuovo singolo di CRETA prodotto dai Fratelli Cosentino (Ariete, Franco 126) disponibile da venerdì 20 settembre per Aurora Dischi / Universal Music Italia.

Il brano dalle sonorità indie-pop parla di un amore imperfetto, non sempre facile da dimostrare ma che vale tutti gli sforzi compiuti per viverlo e raccontarlo. Un invito ad amare a proprio modo senza nascondersi dietro stereotipi idealizzati, solo per paura di non essere abbastanza per qualcuno. Un mood melanconico guidato dalla dolcezza timbrica della vocalità della giovanissima artista.

“Rigacuore è nato dalla riflessione su quanto l’amore possa essere imperfetto, complicato e, a volte, difficile da esprimere.” – afferma Creta – “Ho voluto raccontare la bellezza di amare in modo autentico, anche quando ci si sente vulnerabili o non all’altezza. Spesso ci si nasconde dietro l’idea di come dovrebbe essere l’amore, ma in realtà l’amore vero è quello vissuto senza filtri, fatto di sforzi, imperfezioni e coraggio. Questo brano parla proprio di accettare queste sfumature e trovare valore in un sentimento che non deve per forza essere idealizzato per essere reale”.

Gaia Bitocchi, in arte Creta, 18 anni, vive a Roma e frequenta il liceo scientifico. Odia l’estate e il mare e ama la letteratura e l’arte moderna. Si definisce un artista con la testa tra le nuvole. A 16 anni scopre con la scrittura e la musica il modo di raccontarsi agli altri senza paura. Poco dopo l’incontro con i Fratelli Cosentino con cui lavora alla produzione dei suoi brani. I primi due singoli “il nulla delle cose” e “trasveteve” sono stati inseriti da Spotify nelle playlist editoriali “New Music Friday Italia”, “Scuola Indie”e “Equal Italia”.

di Vittorio Esperia

Foto ufficio stampa

Video https://youtu.be/NoJ1SrnytkY?si=j5mwagwsRFwN0xp0