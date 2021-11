CRIF: mappa del credito ai tempi della pandemia, il 39,2% dei siciliani ha un mutuo o un prestito attivo

L’esposizione nei confronti degli istituti di credito è in calo, in virtù della crescita dei finanziamenti di importo più contenuto, tassi ai minimi e della tendenza a privilegiare piani di rimborso sempre più lunghi.

Il 53,2% dei finanziamenti in corso è rappresentato da prestiti finalizzati (Sicilia al 6° posto nazionale) mentre i mutui rappresentano solo il 15,7% del totale. Lo studio di Mister Credit – CRIF fotografa i principali indicatori relativi all’utilizzo del credito rateale da parte dei consumatori della Sicilia.

Bologna, 21 settembre 2021 – In un contesto di progressivo recupero delle richieste di mutui e prestiti da parte delle famiglie dopo lo stallo causato dalla pandemia, Mister Credit – l’area di CRIF che si occupa dello sviluppo di soluzioni e strumenti educational per i consumatori – ha presentato l’aggiornamento relativo al I semestre 2021 della Mappa del Credito, lo studio sull’utilizzo del credito rateale da parte degli italiani.

Le rilevazioni relative alla prima metà dell’anno in corso confermano i trend già in atto negli ultimi anni, con il progressivo ma costante ampliamento del numero di consumatori che hanno scelto di ricorrere al credito bancario per finanziare l’investimento sulla casa o per sostenere i propri progetti di spesa e le esigenze familiari.

“La crescente propensione a fare ricorso ad un mutuo o a un prestito si accompagna a una elevata sostenibilità degli oneri finanziari, con un tasso di default attestato ai minimi degli ultimi anni. A questo contribuiscono il costante calo della rata media mensile, dovuto sia a un costo del denaro stabilmente prossimo ai minimi storici, sia alla tendenza delle famiglie ad adottare un atteggiamento prudente, acuitosi durante la pandemia” – commentaBeatrice Rubini, Direttore della linea Mister Credit di CRIF.

LA MAPPA DEL CREDITO IN SICILIA

Entrando nel dettaglio della Sicilia, dallo studio emerge chenel I semestre dell’anno il 39,2% dei cittadini maggiorenni risulta avere almeno un contratto di credito rateale attivo, al di sotto della media nazionale (pari al 42,7%).

L’importo medio delle rate rimborsate ogni mese è pari a 282 Euro (contro i 320 Euro rilevati a livello nazionale), dato che colloca la regione al 17° posto assoluto della graduatoria nazionale. La regione invece si colloca al 18° posto del ranking relativamente all’esposizione residua per estinguere i finanziamenti attivi, che risulta pari a 23.595 Euro (contro 32.264 Euro della media nazionale). Entrambi questi indicatori sono condizionati da un peso dei mutui più basso della media (pari al 15,7% del totale contro il 21,3% a livello nazionale) cui si accompagnano sovente anche valori di compravendita più contenuti.

Relativamente alle tipologie di finanziamenti presenti nel portafoglio delle famiglie siciliane, il 53,2% dei contratti attivi è rappresentato da prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi (quali auto, moto, articoli di arredamento, elettrodomestici, prodotti di elettronica di consumo, ecc) mentre i prestiti personali spiegano il restante 31,1%.

IL DETTAGLIO PER PROVINCIA

A livello provinciale, Siracusa guida la graduatoria regionale relativamente alla percentuale di popolazione maggiorenne con almeno un finanziamento attivo, con il 45% del totale (32^ posizione della graduatoria nazionale), seguita da Catania, con il 43%, mentre Palermo si assesta in 64^ posizione con il 42,9%, sopravanzando di poco Ragusa, con il 42,1%.

TRAPANI 39,6% PALERMO 42,9% MESSINA 39,0% AGRIGENTO 32,7% CALTANISSETTA 36,4% ENNA 32,3% CATANIA 43,0% RAGUSA 42,1% SIRACUSA 45,0%

Fonte: Mappa del Credito MisterCredit – CRIF

Relativamente all’importo delle rate rimborsate ogni mese, invece, con 296 Euro è Messina a posizionarsi al vertice della regione e al 72° posto nella classifica nazionale. Seguono nell’ordine Catania e Ragusa, entrambe con 291 Euro di media, Palermo, con 289 Euro (81^), e Siracusa, con 283 Euro (87^). Fanalini di coda Agrigento e Enna, rispettivamente con 270 e 268 Euro. In tutti i casi i valori sono inferiori alla media nazionale (pari a 320 Euro).

TRAPANI € 272 PALERMO € 289 MESSINA € 296 AGRIGENTO € 270 CALTANISSETTA € 278 ENNA € 268 CATANIA € 291 RAGUSA € 291 SIRACUSA € 283

Fonte: Mappa del Credito MisterCredit – CRIF

Con 28.030 Euro di media è, invece, Palermo a caratterizzarsi per l’esposizione residua più elevata, dato che la colloca al 73° posto assoluto della classifica nazionale. Seguono Catania, con 27.164 Euro di media (che vale la 77^ posizione del ranking), Messina, con 25.708 Euro, e Siracusa, con 25.084 Euro. Agrigento ed Enna si collocano rispettivamente al penultimo e terzultimo posto della graduatoria nazionale, subito davanti a Reggio Calabra, con una esposizione complessiva pari quasi a un terzo di quella che si registra in provincia di Milano.

TRAPANI € 20.706 PALERMO € 28.030 MESSINA € 25.708 AGRIGENTO € 19.514 CALTANISSETTA € 21.828 ENNA € 20.184 CATANIA € 27.164 RAGUSA € 24.135 SIRACUSA € 25.084

Fonte: Mappa del Credito MisterCredit – CRIF

Valori della rata mensile e dell’esposizione residua dipendono dalla bassa incidenza dei mutui nel portafoglio delle famiglie siciliane, con la provincia di Caltanissetta a guidare la classifica con una quota del 18,0% sul totale dei contratti attivi (al 78° posto assoluto). Al di sotto della media regionale si posizionano anche Ragusa, con il 17,7% (al 79° posto in Italia), Siracusa, con il 16,8% (85^), Catania, con il 16,2% (88^), e Messina, con il 16,1%. A Trapani solamente il 13,3% delle famiglie risulta avere un contratto di mutuo in corso, a conferma di una tendenza ad acquistare l’abitazione prevalentemente grazie ai risparmi e al sostegno della famiglia.

Relativamente ai prestiti personali la graduatoria è capeggiata da Agrigento, con una incidenza del 33,5% (5^ posizione a livello nazionale), davanti a Enna, con il 32,8%, Trapani, con il 32,4%, mentre a Palermo si ferma al 29,7%.

Per quanto riguarda i prestiti finalizzati, infine, la provincia della Sicilia nella quale questa tipologia di finanziamenti risulta maggiormente diffusa è Palermo, con il 55,3% sul totale dei crediti rateali (11^ in Italia), che sopravanza Trapani, con il 54,3%, Siracusa, con il 53,8%, Catania, con il 53,6%.

% mutui % prestiti personali % prestiti finalizzati TRAPANI 13,3% 32,4% 54,3% PALERMO 15,0% 29,7% 55,3% MESSINA 16,1% 31,5% 52,4% AGRIGENTO 13,9% 33,5% 52,6% CALTANISSETTA 18,0% 29,2% 52,8% ENNA 14,7% 32,8% 52,5% CATANIA 16,2% 30,2% 53,6% RAGUSA 17,7% 30,5% 51,8% SIRACUSA 16,8% 29,4% 53,8% TOT. SICILIA 15,7% 31,1% 53,2%

Fonte: Mappa del Credito MisterCredit – CRIF

“Nella prima parte dell’anno in corso abbiamo assistito ad una decisa ripresa dei prestiti finalizzati, in particolare relativi all’acquisto di auto, moto ed elettronica, grazie anche all’e-commerce e ai finanziamenti relativi a prodotti informatici, di cui si sono dotate le famiglie per adeguarsi alle maggiori esigenze di digitalizzazione emerse in questa lunga fase condizionata dalla pandemia. Resta invece ancora debole la dinamica dei prestiti di liquidità. Nel complesso le prospettive di recupero dell’attività economica contribuiranno ad allentare le tensioni finanziarie garantendo, al contempo, l’elevata sostenibilità degli impegni assunti dalle famiglie, a maggior ragione considerando che nei prossimi mesi i tassi di interesse si manterranno ancora bassi. Da valutare, però, gli impatti sulla qualità del credito derivanti dal progressivo esaurimento delle misure di sostegno ai redditi e delle moratorie che in questi mesi hanno consentito la sospensione del rimborso delle rate ai soggetti maggiormente esposti all’emergenza Covid” – conclude Beatrice Rubini.

