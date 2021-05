Dopo il successo di Mostri senza nome – Roma, arriva una nuova produzione originale italiana, Mostri senza nome – Milano, la docu-serie in 4 episodi dedicata ai cold case più oscuri che hanno stravolto la città di Milano e il suo hinterland, in onda da martedì 25 maggio alle 22.55 su Crime+Investigation (su Sky al canale 119).

Milano è la vera protagonista della serie. Capitale morale del Paese, centro propulsore del boom economico e terra promessa per centinaia di migliaia di immigrati, all’avanguardia nel campo del terziario, cuore pulsante non solo della Lombardia ma dell’Italia intera: tante sono le possibili definizioni e descrizioni di questa metropoli indubbiamente affascinante. Ma è anche la città raccontata da Scerbanenco, famosa anche per le imprese della banda Vallanzasca.

Ad accompagnarci in questo viaggio in una Milano cupa e piena di ombre è il conduttore radiofonico di Radio 24, Matteo Caccia: attraverso le testimonianze dei parenti delle vittime, magistrati, avvocati e criminologi, Caccia esaminerà caso per caso i cold case che hanno caratterizzato Milano e provincia. Con il delitto del noto professor Roberto Klinger e con quello dell’antiquaria Adriana Levi si fotografa l’anima di Milano, fornendo uno spaccato dell’alta borghesia milanese. Con i casi Lidia Macchi e Gianluca Bertoni, il cui cadavere venne ritrovato nel lago Maggiore, si racconta la provincia lombarda e i suoi legami con il capoluogo.

Prodotto da Creative Nomads per A+E Networks Italia, la serie è diretta da Giampaolo Marconato, mentre gli autori sono Nicola Vicinanza e Antonio Plescia. Produttrici esecutive sono Marella Bombini e Vichie Chinaglia.

GLI EPISODI

Delitto Macchi – 25 maggio

Una storia ancora attualissima che è ancora irrisolta dopo oltre trent’anni.

34 anni fa, Lidia Macchi, studentessa modello di 21 anni, capo scout della sua parrocchia e attivista di Comunione e Liberazione, viene uccisa con 29 coltellate a pochi chilometri dall’ospedale di Cittiglio, nel varesotto. Prima di morire, Lidia ha avuto il suo primo rapporto sessuale, e forse proprio con il suo carnefice Nel novembre del 1987, il programma tv “Giallo”, condotto da Enzo Tortora, si occupa del delitto e lancia una campagna per sottoporre gli abitanti di Varese alla prova del DNA, il test che in Inghilterra aveva appena permesso di arrestare l’assassino di due ragazze. Vengono convocate in questura quattro persone, tra cui un compagno di scuola di Lidia, per effettuare un prelievo di sangue. I risultati, arrivati direttamente dal Regno Unito, non portarono a nulla. Nel 2014, dopo anni di silenzio investigativo, Giuseppe Piccolomo, già condannato all’ergastolo per l’omicidio di una donna, viene accusato di essere il killer di Lidia. Ma il codice genetico dell’imputato non coincide con la traccia rimasta sul bavero della giacca della vittima e Piccolomo viene scagionato. Ormai sembra tutto finito quando nel 2015 c’è una nuova svolta: Stefano Binda, ciellino ed ex compagno di liceo di Lidia, viene incastrato da una lettera. Il giorno dei funerali, il 10 gennaio 1987, i genitori avevano ricevuto una lettera anonima scritta probabilmente dall’assassino. Patrizia Bianchi, amica di Binda, dopo aver visto la lettera del 10 gennaio in televisione, riconosce la grafia di Binda. Anche secondo una perizia la scrittura è uguale. Binda viene arrestato e condannato all’ergastolo per l’omicidio di Lidia Macchi. Durante il processo di appello vengono riviste le perizie grafologiche sugli scritti di Binda che viene assolto. La corte di Cassazione, il 27 gennaio 2021, rigetta il ricorso e conferma l’assoluzione per Stefano Binda.

Delitto Klinger – 1 giugno

Un delitto clamoroso che ha sconvolto Milano e una rispettabile e importante famiglia milanese. Per la prima volta in assoluto, la vicenda viene raccontata attraverso la testimonianza del figlio della vittima il professor Marco Klinger.

La mattina del 18 febbraio 1992 i giornali uscirono con la notizia dell’arresto del presidente del Pio Albergo Trivulzio Mario Chiesa. Il primo masso della valanga che da lì a poche settimane sarebbe diventata l’inchiesta Mani Pulite, la più grande indagine sulla corruzione della storia d’Italia. Ma il professor Roberto Klinger, noto medico milanese, endocrinologo e diabetologo di fama internazionale con un passato al servizio della Grande Inter di Helenio Herrera e del Basket Cantù, quella mattina non fece neppure in tempo ad aprire il giornale: viene ucciso mentre sale sulla sua Panda che da via Muratori deve portarlo alla clinica Pio X dei padri Camilliani. Un killer lo colpisce con tre colpi: due alla testa e uno al torace. Chi sia quell’uomo che due testimoni vedono fuggire di corsa verso il centro resta però un mistero. Un mistero destinato ad alimentare varie piste, ipotesi di scambi di persona e vendette mafiose, suggestive ricostruzioni di coinvolgimenti di terroristi neri. Per chi indagò inizialmente sulla morte del professor Klinger, che oltre ad essere un importante medico anche per il suo lavoro nello sport, era anche un affascinante e notevole pittore, però, dietro quel delitto ci fu una pista ben precisa: l’azione di un collega, un medico con disturbi psichici e contro il quale Klinger avrebbe dovuto testimoniare in una causa. Alla fine, però, anche questa pista non porta a nulla.

Delitto Bertoni – 8 giugno

«Ci vediamo più tardi», dice ai suoi genitori, poi svanisce nel nulla. Gianluca Bertoni, 22 anni, vive a Somma Lombardo, in provincia di Varese. È un ragazzo e uno studente modello al quarto anno della facoltà di Veterinaria.

È la sera del 7 dicembre del 1990 e Giancarlo Bertoni, 49 anni, dipendente della Olivetti, saluta il figlio che sta per uscire con la sua auto per raggiungere la fidanzata Barbara, che abita a due chilometri di distanza. Sono le otto di sera: da quel momento di Gianluca non si avranno più tracce. Gianluca è scomparso nel nulla. Qualche giorno dopo, però, il 12 dicembre, quattro cacciatori trovano la sua auto, bruciata, in fondo a un sentiero poco distante da un laghetto tra Sesto Calende e Angera. Partono le indagini per quello che sembra un rapimento. C’è anche un testimone, un amico di Gianluca, che dice di averlo visto in macchina, lato passeggero, con altre due persone, verso le 20.30, in una strada provinciale. Ha provato a salutarlo ma il ragazzo non si è girato.

Si scandaglia la vita privata di Gianluca, le amicizie e le conoscenze fino a quando, il 12 gennaio 1991, il corpo non riaffiora su una sponda melmosa del Lago Maggiore.

Lo trova il custode di uno stabilimento: è chiuso in un sacco, incaprettato e con una catena e un grosso masso attaccati al collo. Secondo l’autopsia la causa della morte è un violento colpo alla testa, forse un cric. Vengono sentite diverse persone, si pensa alla criminalità organizzata. Il modus operandi sembra quello: un’esecuzione in piena regola. Ma Gianluca non aveva nulla a che fare con quel mondo. E non si arriva a nulla. Tutti gli elementi utili alle indagini vengono repertati e custoditi: siamo agli albori delle investigazioni scientifiche attraverso il DNA che viene rilevato anni dopo, nel 2009, quando il procuratore di Varese Maurizio Grigo, insieme al magistrato Tiziano Masini, istituisce in Procura un pool per i casi irrisolti: viene fatto un confronto sul materiale genetico rinvenuto sul nastro adesivo impiegato per chiudere il sacco, ma senza esito. Il delitto Bertoni rimane, ancora oggi, a tanti anni di distanza uno dei tanti casi irrisolti.

Delitto Levi – 15 giugno

Sullo sfondo la Milano vinciana, quella di Corso Magenta e Santa Maria delle Grazie e dell’Ultima Cena di Leonardo. Al centro un delitto inspiegabile. La vittima è Adriana Levi, una donna ebrea forte e coraggiosa di 66 anni. È sopravvissuta alla guerra e alla deportazione nei campi di concentramento. È una ricca antiquaria, proprietaria del negozio “Al Cenacolo” e la sua casa, al pianterreno di Corso Magenta, è piena di oggetti di valore. È la sera del 19 dicembre 1989 e a cena, per gli auguri di Natale, ci sono alcuni ospiti. Nessuno di loro la rivedrà. A trovarla, il giorno dopo, in terra davanti alla camera da letto, in camicia da notte, col volto tumefatto e in una pozza di sangue, sono la vicina e il dipendente del negozio. L’autopsia rivela ferite da taglio al collo, ma la morte è dovuta a un colpo pesante in viso. Dai cassetti aperti mancano gioielli e alcune decine di milioni di lire. Una finestra è aperta: la via di fuga dell’assassino? Inizialmente si pensa a una rapina finita male che di certo, però, non può giustificare tanta ferocia. Un mese prima la donna era riuscita a sventare una rapina in casa sua, trovandosi di fronte i ladri. Denuncia il crimine, ma non riconosce nessuno dei volti sulle foto segnaletiche della Questura. I poliziotti della squadra Omicidi poi concentrano la loro attenzione su uno degli ospiti invitati alla cena. È un uomo di 35 anni ed è stato l’ultimo ad aver visto Adriana viva. La moglie di lui dirà di averlo visto in casa, davanti alla tv nell’ora ora dell’omicidio. Un altro mistero ossessiona gli investigatori. Quella notte scatta l’allarme di casa collegato alla questura alle 3,21 e viene reinserito in modo sospetto. Una volante arriva, non nota nulla di strano e va via. Il mattino seguente, durante i rilievi, l’antifurto viene trovato inserito in tutta la casa. Strano perché la donna si preparava ad andare a letto, quindi in quel quadrante doveva aver disinserito l’allarme, come faceva sempre. E’ un rebus. Per ora insoluto.

BIOGRAFIA DI MATTEO CACCIA

Matteo Caccia raccoglie scrive e racconta storie alla Radio, radio e dal vivo, per iscritto e a voce. Lo ha fatto a Radio2 dove ha scritto e condotto “amnèsia”, “Una Vita” e “pascal”. Nel 2019 torna a Radio24 dove aveva iniziato con “VendoTutto”, “Voi siete qui” e ora è in onda tutti i giorni alle 15 con “Linee d’ombra”. Ha creato e conduce “Don’t tell my mom” story show in scena ogni primo lunedì del mese a Milano.

Ha scritto tre libri “amnèsia” e “Il nostro fuoco è l’unica luce” per Mondadori e l’ultimo “Il silenzio coprì le sue tracce” per i tipi di Baldini&Castoldi. È Maestro del biennio “Brand new” dedicato alla comunicazione d’impresa presso la Scuola Holden di Torino. È autore e voce per Audible di: “La Piena” serie podcast che racconta la storia di un meccanico infiltrato nei Narcos sudamericani, “Oltre il confine” serie podcast in 10 puntate che racconta la storia di Karim Franceschi, il primo italiano a Kobane ad aver combattuto contro l’Isis e “L’isola di Matteo” serie che racconta la latitanza del boss Matteo Messina Denaro.

Prodotto da Creative Nomads per A+E Networks Italia

Produttrici esecutive: Marella Bombini, Vichie Chinaglia

Autori: Nicola Vicinanza, Antonio Plescia

Regia. Giampaolo Marconato

Dop: Luca Gennari

Montatori: Luca Pupino, Luca Mariani

Art Director: Vichie Chinaglia

Direttrice di Produzione: Maria Grazia Li Bergoli

Organizzatrice di produzione: Francesca Sulis

Redazione: Maria Grazia Li Bergoli, Andrea Giulia Santini

Aiuto Regia: Edoardo Ferraro

Aiuto Dop: Giulia Fosca Borelli

Scenografia: Francesca Innocenzi; Federica Luciani

Costumi: Giorgia Maggi

Trucco di scena: Anna Fontana

Assistente di Produzione: Alice Russo

A+E NETWORKS ITALIA

Con sede a Roma, A+E Networks Italia è un gruppo televisivo che gestisce tre canali presenti in alta definizione sulla piattaforma satellitare Sky: History, il canale che presenta le storie che hanno fatto la Storia; Crime+Investigation (CI), il primo canale italiano interamente dedicato al real crime; Blaze, il canale di factual entertainment che racconta l’altra faccia dell’America.

A+E Networks Italia fa parte del gruppo Hearst.

Crime+Investigation è su Sky (canale 119)

Com. Stam.