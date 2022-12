Crimini e misteri in Sardegna nel romanzo di Maena Delrio  arriva in libreria “Gli impiccati non muoiono subito” 

Viareggio – Arriva in libreria il romanzo di Maena Delrio, scrittrice ogliastrina, runner e amante delle storie d’avventura: “Gli impiccati non muoiono subito”, pubblicato da NPS Edizioni (15 euro), marchio editoriale dell’associazione culturale toscana “Nati per scrivere”.

Il libro, già vincitore della seconda edizione del concorso letterario “Misteri d’Italia”, promosso proprio da “Nati per scrivere”, è ambientato in Sardegna, tra le località di Tortolì e Arbatax, un po’ nel presente e un po’ nel passato, quando l’area faceva parte del giudicato di Agugliastra.

In questa terra affascinante e ricca di misteri, si dipanano due storie parallele: quella di Fratello Itochor, un monaco del Cinquecento più avvezzo ai piaceri del corpo che a quelli dell’anima, la cui vita cambia radicalmente quando viene accusato di un terribile crimine, e quella di Claudia Marcialis, attuale ispettrice della polizia di Tortolì, che si trova a indagare sulla scomparsa di un noto imprenditore locale, tra depistaggi e ostruzionismo sociale.

“Gli impiccati non muoiono subito” è un romanzo dalla forte connotazione territoriale, che affonda nella storia, nell’aroma, nelle tradizioni di quest’area della Sardegna, a cui l’autrice è legata e che ha voluto omaggiare proprio con questa storia che lega delitti lontani nel tempo, ma verificatisi nello stesso luogo. È, inoltre, un thriller caratterizzato da una solida presenza femminile, a partire dall’Ispettrice Marcialis e dalla contessa Fenudi, che sgomitano e faticano per farsi accettare in mondi tradizionalmente dominati da figure maschili.

«Per questo romanzo mi sono ispirata alle leggende che ruotano attorno al Teatro San Francesco di Tortolì» dichiara Maena Delrio. «Pare che anticamente ospitasse dei monaci benedettini, cacciati con l’accusa di aver ucciso delle ragazze e averle sepolte proprio tra le rovine del monastero. Una storia da brividi, che ha scatenato la mia immaginazione. L’occasione per mettere tante idee insieme me l’ha data il concorso “Misteri d’Italia”, che sono felice di aver vinto».

Sul canale Youtube di NPS Edizioni è possibile gustarsi anche il booktrailer: https://youtu.be/8L1rHWnZMPc

Ad anno nuovo inizierà anche il tour di “Gli impiccati non muoiono subito”, che porterà sia Maena Delrio in giro per la Sardegna, per incontrare i lettori durante le presentazioni, che il suo romanzo alle fiere a cui parteciperà NPS Edizioni nel 2023. Già confermata la presenza dell’editore al Salone del Libro di Torino, a maggio 2023.

“Gli impiccati non muoiono subito” è già disponibile sul sito NPS Edizioni (https://www.npsedizioni.it/ ), il marchio editoriale dell’associazione Nati per scrivere, e ordinabile in libreria e su tutti gli store di libri ed ebook dal 20 dicembre 2022.

Biografia autrice:

Maena Delrio nasce a Lanusei nel 1981. Nel 2000 consegue la maturità classica e si trasferisce a Tortolì, dove vive attualmente con il compagno e i tre figli. Nel 2013 vince il primo di tanti concorsi per racconti brevi al premio nazionale “Io Racconto”, con “Ginepri”, che parla della sua Ogliastra.

Nel 2018 pubblica la raccolta di racconti a quattro mani “Oltre il confine” (Pentagora Edizioni), scritta con l’amica di penna Mara Sordini. Per NPS Edizioni, ha partecipato al volume “Fantasmi d’Italia”. La terra d’origine è spesso protagonista delle sue storie.

“Gli impiccati non muoiono subito”, suo primo romanzo, vince la seconda edizione del premio letterario “Misteri d’Italia”, promosso dall’associazione “Nati per scrivere”.