Croce d’Oro al Merito dell’Arma dei Carabinieri al Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Governale

Nei giorni scorsi al Generale di Corpo d’Armata Giuseppe GOVERNALE in congedo dal gennaio 2024 – già distintosi nel corso di una lunghissima carriera nei ranghi della Benemerita,

per aver ricoperto prestigiosi incarichi tra i quali quello di Comandante delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri (dal 2022 al 2024), di Direttore della DIA (dal 2017 al 2020), di Comandante del ROS Carabinieri (dal 2015 al 2017) e di Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” (dal 2013 al 2015) – è stata concessa, con apposito decreto del Direttore Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, il prestigioso riconoscimento della “Croce d’Oro al Merito dell’Arma dei Carabinieri” con la seguente motivazione:

“Ufficiale Generale di preclare qualità umane e professionali, nel corso di quarantacinque anni di prestigiosa carriera militare, ha sempre costituito limpido esempio e sprone per il personale dipendente, assicurando soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia. Ha ricoperto incarichi di assoluto rilievo, tra i quali emergono quello di Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale, Direttore della Direzione Investigativa Antimafia e, da ultimo, Comandante delle Scuole dell’Arma. Con la sua infaticabile e preziosa opera di comando e di pensiero, ha contribuito al progresso dell’Istituzione, esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell’ambito delle Forze Armate e della Nazione”. Territorio nazionale 12 giugno 1978 – 7 gennaio 2024.

In un momento in cui l’esempio e il sacrificio sono più che mai necessari, la figura del Generale GOVERNALE rappresenta per tutti i Carabinieri in servizio un punto di riferimento a cui ispirarsi quotidianamente. L’alto riconoscimento premia non solo il Comandante che ha agito con dedizione e competenza, ma anche l’uomo che ha speso un’intera vita per il bene comune.