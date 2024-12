Croce Rossa: Manovre salvavita e uso del defibrillatore condivise con la cittadinanza di Milazzo

Due giornate, sabato e domenica, all’insegna della formazione nel campo della prevenzione sanitaria promosse dal Comitato di Milazzo-Isole Eolie della Croce Rossa Italiana nella cornice nobile del Duomo Antico, all’interno della cittadella fortificata di Milazzo.

Il Comitato territoriale, con il supporto del Comitato Regionale CRI Sicilia, ha allestito delle “Isole DAE” con decine di TRAINER CRI qualificati, venuti in supporto dai Comitati Territoriali di Palermo, Barcellona P.G., Roccalumera e Taormina, Tirreno-Nebrodi, Messina, Acireale, Reggio Calabria, Siracusa e Ragusa.

Nel corso delle due giornate BLSD, sono state realizzate delle “Isole DAE” per fare attività di carattere dimostrativo, informativo e formativo, rivolte a 160 cittadini che hanno imparato tecniche di primo soccorso in emergenze cardiache ed uso del DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno). Le esercitazioni si sono svolte con apparecchiature che simulano la defibrillazione su manichini appositamente progettati, per rendere realistici gli interventi di RCP (respirazione cardio polmonare).

Eterogenea la platea di iscritti ai corsi DAE: da privati cittadini, studenti e docenti a liberi professionisti; da dipendenti di Enti pubblici e privati ad operatori delle Forze dell’Ordine e della Capitaneria di Porto; da vigili urbani a volontari della protezione civile, che sono stati addestrati nelle procedure salvavita. Il DAE, infatti, è spesso reperibile in teche esterne apposte in punti strategici delle nostre città.

Grande soddisfazione per l’evento, ha espresso il Presidente del Comitato CRI Milazzo Isole Eolie – Santina La Spada – per aver raggiunto un numero significativo di iscritti nel corso delle due giornate e che per la prima volta si è svolto in modalità “aperta a tutti”, grazie anche all’impegno dei volontari, veri pilastri della Croce Rossa Italiana. La sinergica azione avvenuta con le istituzioni, rafforza il rapporto identitario con la comunità locale e ne indica gli alti valori di solidarietà, umanità e rispetto che appartengono al nostro Movimento di Croce Rossa Italiana.

L’evento è stato possibile grazie al partenariato con Philips Foundation, nota azienda produttrice di defibrillatori che dichiara: “Come Philips crediamo che la collaborazione tra aziende, istituzioni e società civile, unendo competenze, tecnologie e presenza sul territorio,

sia fondamentale per rafforzare la capacità di risposta dei sistemi sanitari alle esigenze dei cittadini. Per questo siamo particolarmente orgogliosi di essere assieme a Croce Rossa parte del progetto Isole Cardio Protette e di mettere le nostre tecnologie al servizio della vostra comunità, portando un beneficio concreto.

“Abbiamo bisogno di formare quante più persone possibili, in grado di fare un massaggio cardiaco prima dell’arrivo del soccorso sanitario, ha affermato Stefano Principato – Presidente Regionale CRI Sicilia – Tutto si sviluppa in 10 minuti. Da un arresto cardiaco ci si può salvare, da un soccorso in ritardo no! Si tratta infatti di un evento imprevedibile, inatteso. L’obiettivo non può essere il solo potenziamento dei mezzi di soccorso, dobbiamo invece tendere a formare più cittadini possibile sulle manovre salvavita e, non meno importante, su come richiedere soccorso. Per questi motivi, conclude -l’evento realizzato su due giorni a Milazzo, ha permesso, attraverso diversi istruttori FULL –D qualificati della CRI, di poter rivolgere la formazione laica BLSD alla popolazione.

Dunque, la competenza della Croce Rossa Italiana, unita alle tecnologie offerte da Philips Foundation, con la capillarità della formazione tra la popolazione, farà la differenza laddove occorra intervenire in caso di necessità.

Nella prima giornata, sono intervenuti per i saluti istituzionali il Presidente del Comitato Milazzo, Santina La Spada – il Sindaco di Milazzo Giuseppe Midili – il Presidente Regionale CRI Sicilia, Stefano Principato – l’Assessore Comunale alle Politiche Giovanili, Parità di Genere, Polizia Municipale e Protezione Civile, Francesco Coppolino – il Capitano di Fregata Alessandro Sarro, Comandante della Capitaneria di Porto di Milazzo – il Capitano Alberto Del Basso, Comandante Stazione Carabinieri di Milazzo – il Comandante della Polizia Municipale, Giacomo Villari ed in collegamento per la CRI, il direttore sanitario Valerio Mogini.

Milazzo, 01/12/2024

Santina La Spada, Presidente Comitato CRI di Milazzo

Com. Stam. + foto