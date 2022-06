Cromatica Festival a Roma con i cori LGBT+ da tutta Italia

Serata di gala al Brancaccio il 4 giugno con le Karma B, Daniele Gattano, Frad e Federico Sacchi il festival apre gli eventi della Pride Week

Roma – Dopo 2 anni di assenza forzata torna finalmente Cromatica Festival, il festival nazionale dei cori LGBT+ italiani: un evento di musica, attivismo e cultura per dare voce alle istanze della comunità e colorare le vie e le piazze di Roma nel mese del Pride.

“Back Together”, questo è il claim della quinta edizione della kermesse musicale arcobaleno che avrà luogo nella capitale dal 3 al 5 giugno. La manifestazione è a cura del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli & Roma Rainbow Choir con il supporto del Parruccoro, in collaborazione con Cromatica – Associazione Nazionale Cori Arcobaleno.

La serata di gala andrà in scena sabato 4 giugno al Teatro Brancaccio, dove si esibiranno sul palco oltre 350 cantanti di 14 cori arcobaleno arrivati da tutta Italia: da Bergamo a Bari, passando per Milano, Padova, Torino, Bologna, Perugia, e Firenze. A condurre la serata ci saranno le Karma B, celebre duo di Drag Queen, e con loro tanti ospiti tra cui Frad, fumettista e comedian, Daniele Gattano, lo stand up comedian già volto di Comedy Central e l’attore e performer Federico Sacchi.

«La musica dei cori queer sarà la protagonista dello spettacolo della serata di gala al Brancaccio – sottolinea Alessandra Ceccotti, referente del coro ospitante Roma Rainbow Choir – con il proprio stile ogni coro darà vita ad una performance ed interpreterà brani che spaziano dal pop al rock, dal musical alle canzoni d’autore. Ci saranno anche momenti di comicità e non mancheranno spunti di riflessione, per dare vita a uno spettacolo unico».

I biglietti per partecipare alla serata di gala al Teatro Brancaccio sono disponibili su TicketOne.

La serata inaugurale del Cromatica Party si terrà venerdì 3 giugno nell’esclusiva location dei Giardini delle Terme di Traiano in via delle Terme di Traiano 4 (Colle Oppio): la serata è ad accesso libero ed è ospitata nell’ambito degli eventi della Pride Croisette, che apre la Pride Week, in cui non mancheranno interventi e dibattiti in vista del Roma Pride dell’11 giugno.

«Siamo entusiastə di organizzare per la prima volta a Roma il festival Cromatica, – commenta Mario Colamarino, presidente del Circolo Mario Mieli – dopo questi difficili anni di stop forzato per molte attività associative, Cromatica rappresenta una grande opportunità per tornare a cantare in presenza tutti insieme nella capitale ed aprire la pride Croisette».

Il festival si concluderà domenica 5 giugno con una serie di flash mob: i 14 cori partecipanti daranno vita ad altrettanti concerti nelle piazze del centro storico, che culmineranno in un unico live a Piazza di Spagna, dove 350 coristi si ritroveranno riuniti nel Cromatica Chorus sui gradini di Trinità dei Monti per colorare la piazza di note e di voci.

Prenderanno parte a Cromatica Festival 2022 i cori arcobaleno: Roma Rainbow Choir, Parruccoro e SinCoro da Roma, Checcoro, The Good News Female Gospel Choir e Diversa Vox da Milano, Omphalos Voices da Perugia, Fuori dal Coro da Bergamo, Choreos da Firenze, Qoro il coro con la Q da Torino, Canone Inverso da Padova, RicchiToni e DoReMixed da Bari, e Komos da Bologna.

