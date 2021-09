Ultima giornata di cronometro ai Mondiali strada 2021 in programma nelle Fiandre. Sul tracciato che va da Knokke-Heist a Bruges, quattro gli azzurri in gara per la categoria juniores: Samuele Bonetto e Tommaso Bessega al maschile, Carlotta Cipressi e Francesca Barale al femminile.

CIPRESSI E BARALE LONTANE DALLE PRIME POSIZIONI – La campionessa continentale crono donne juniores, Alena Ivanchenko si mette anche la maglia iridata nella gara di apertura del terzo giorno dei Mondiali strada nelle Fiandre. La russa copre i 19,4 chilometri con il tempo in 25’05″49. Alle sue spalle, a 10″, la britannica, figlia d’arte, Zoe Backstedt. Terzo posto e medaglia di bronzo per la tedesca Antonia Niedermaier. Le azzurre Carlotta Cipressi e Francesca Barale terminano lontane dalle prime posizioni, rispettivamente al 29° post, a 3’23”, e al 43°, a 3’53.

Carlotta Cipressi (BettiniPhoto)

“La caduta di ieri l’ho sentita tutta oggi – racconta la Cipressi al termine della gara -. Avevo le gambe doloranti. Non è stato un bel modo per cominciare questi Mondiali ma spero di rifarmi nella prova in linea”. La gara delle due azzurre si può dire iniziata proprio ieri, durante l’allenamento di rifinitura in vista della prova di oggi. L’azzurra ha incrociato i binari del tram e la compagna di squadra, che la seguiva a ruota, è finita anche lei a terra. “Devo dire che questo tracciato poco si adatta alle mie caratteristiche – dice la Francesca Barale subito dopo il traguardo – e poi non è stata una giornata felice… non riuscivo a fare velocità nonostante abbia dato fondo a tutto quello che avevo”.

Francesca Barale (BettiniPhoto)

NONA PIAZZA PER BONETTO, 24ESIMO BESSEGA – E’ Gustav Wang a conquistare l’ultimo titolo a cronometro in palio nei Campionati del Mondo strada di Fiandre 2021. Il danese si impone tra gli junior coprendo i 22,3 km di tracciato da Knokke-Heist a Bruges in 25’37’’, con una media di 52,2 km/h: sceso in strada tra i primi, va nettamente più forte degli altri e sale sul primo gradino del podio dopo una lunga attesa sulla hot seat. Medaglia d’argento per il britannico Joshua Tarling, a +20″, mentre a chiudere il podio è il fresco campione europeo e padrone di casa Alec Segaert (+29’’), appena mezzo secondo meglio dell’altro danese Carl-Frederik Bevort, che deve accontentarsi della medaglia di legno.

Primo tra gli azzurri è Samuele Bonetto, che conclude la sua crono in nona posizione con un tempo di 26’31’’: “Non penso di avere nulla da recriminare, è pur sempre una Top 10 mondiale. Ho cercato di correre al meglio delle mie possibilità e posso dire di essere soddisfatto” spiega al termine della corsa. Appena 18 anni e già un palmarès da fare invidia: solo nel 2021 l’azzurro ha portato a casa il tricolore a cronometro, il titolo europeo e poi quello mondiale nell’Inseguimento Individuale. Ce li racconta così: “Sono state emozioni incredibili. Se penso di aver cominciato ad andare in pista soltanto ad aprile sono risultati quasi assurdi. Forse devo ancora rendermi conto: è un mix di emozioni, adrenalina, gioia, incredulità che non ho mai provato in vita mia, ed è stato bellissimo”. Adesso testa alla prova in linea: “Secondo me siamo una bella squadra, possiamo giocarcela al meglio. Il percorso è interessante, dà respiri e si può aprire a tante soluzioni”.

24esimo posto a 1’38’’ dall’oro per l’altro azzurro in gara, Tommaso Bessega: “Sono soddisfatto: questo è il mio primo anno da juniores e già essere qui al Mondiale è tanta roba. La prova è stata molto dura, nel finale tendeva a salire, quindi la gamba faceva molto male”.

Tommaso Bessega (BettiniPhoto)

DOMANI LA MIXED TEAM RELAY – Con le cronometro in archivio la spedizione azzurra si appresta a scendere in strada per la staffetta mista, in programma domani sul percorso che va da Knokke-Heist a Bruges. L’Italia si affida a Marta Cavalli, Elena Cecchini, Elisa Longo Borghini, Edoardo Affini, Filippo Ganna e Matteo Sobrero. Il primo gruppo partirà alle ore 14.00, mentre l’ultimo alle 15:52.

Knokke-Heist, 21 settembre 2021

PROGRAMMA COMPLETO

Domenica 19 settembre

Cronometro maschile Elite – Knokke-Heist – Bruges (43,3 km): alle 14.40

Lunedì 20 settembre

Cronometro maschile Under 23 – Knokke-Heist – Bruges (30.3 km): alle 10.40

Cronometro femminile Elite – Knokke-Heist – Bruges (30.3 km): alle 14.40

Martedì 21 settembre

Cronometro femminile Junior – Knokke-Heist – Bruges (19.3 km): alle 10.30

Cronometro maschile Junior – Knokke-Heist – Bruges (22.3 km): alle 14.55

Mercoledì 22 settembre

Cronometro Team Mixed Relay – Knokke-Heist – Bruges (44.5 km): alle 14.00

Venerdì 24 settembre

Prova in linea maschile Junior – Leuven-Leuven (121.4 km): alle 8.15

Prova in linea maschile Under 23 – Antwerp-Leuven (160.9 km): alle 13.25

Sabato 25 settembre

Prova in linea femminile Junior – Leuven-Leuven (75 km): alle 8.15

Prova in linea femminile Elite – Antwerp-Leuven (157.7 km): alle 12.20

Domenica 26 settembre

Prova in linea maschile Elite – Antwerp-Leuven (268.3 km): alle 10:30

