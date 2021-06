Elisa Longo Borghini, Maglia Tricolore a cronometro a Faenza nella prima prova dei Campionati Italiani di ciclismo su strada in Emilia-Romagna

È Elisa Longo Borghini, sul traguardo di Faenza, a vestire la Maglia Tricolore di campionessa italiana Donne Elite a cronometro 2021, nella prima prima prova dei Campionati Italiani di ciclismo su strada in Emilia-Romagna, organizzati dal gruppo ExtraGiro, incaricato dalla Federciclismo in accordo con la Lega Ciclismo Professionistico, e con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia Romagna, Con.Ami, Gruppo Hera e Terre&Motori.

Per Elisa Longo Borghini, al via con i colori delle Fiamme Oro, maglia tricolore conquistata al termine di una prova contro il tempo corsa tra le suggestive colline faentine, in Romagna, sulla distanza di 33.3 km in 47’17″41 alla media di 42.25 km/h. E’ il 5° titolo italiano a cronometro ottenuto dalla piemontese nella categoria Donne Elite.

LA CRONACA – Conferma i pronostici Elisa Longo Borghini e si aggiudica il titolo Donne Elite a cronometro. Prova della lunghezza di 33.3 km che partiva da Faenza, Piazza della Libertà per tornare sempre a Faenza in Piazza del Popolo. Percorso impegnativo con 395m di dislivello con due salite, Rocca di M.Poggiolo e Cima Sabbioni, che hanno fatto da rampa di lancio per la piemontese, che ha confermato il successo del 2020. Secondo posto per Soraya Paladin (Liv Racing) a 1’11’’, terza Tatiana Guderzo (Fiamme Azzurre) a 1’58’’.

ORDINE D’ARRIVO

1. Elisa Longo Borghini (G.S. Fiamme Oro) 33.3 km in 47’17″41 alla media di 42.25 km/h

2. Soraya Paladin (Liv Racing) a 1’11’’

3. Tatiana Guderzo (G.S. Fiamme Azzurre) a 1’58’’

4. Elena Cecchini (G.S. Fiamme Azzurre ) a 2’25’’

5. Sofia Bertizzolo (G.S. Fiamme Oro) a 2’50’’

6. Vittoria Bussi (Open Cycling Team ) a 2’56’’

7. Federica Damina Piergiovanni (Valcar – Travel & Service) a 3’09’’

8. Elena Pirrone (G.S. Fiamme Oro) a 3’16’’

9. Debora Silvestri (Top Girls – Fassa Bortolo) a 3’48’’

10. Letizia Paternoster (G.S. Fiamme Azzurre) a 3’57’’

Com. Stam./foto