Cronoscalata Giarre Montesalice Milo, tutto pronto per la 25ª edizione. Ultimi giorni per le iscrizioni.

Viaggia già a pieno regime la macchina organizzativa della 25ª edizione della Cronoscalata Giarre Montesalice Milo – Memorial Isidoro Di Grazia, tra le classiche dell’automobilismo più attese della stagione, quest’anno in programma eccezionalmente l’8, il 9 e il 10 novembre prossimi, dopo il rinvio causato dalla caduta di sabbia vulcanica.

Concluse le operazioni di scerbatura, pulizia e riasfaltatura di alcuni tratti del tracciato, sono iniziate le attività di messa in sicurezza e l’allestimento del percorso. Intanto procedono le iscrizioni alla gara, che si chiuderanno ufficialmente lunedì prossimo. Il cambio data non sembra aver scoraggiato i piloti e gli equipaggi. Oltre agli iscritti di luglio, infatti, si registrano nuove adesioni, molte delle quali provenienti da oltre lo Stretto. La corsa, organizzata dall’Automobile Club Acireale, in sinergia con l’A.s.d. Scuderia Giarre Corse e con il patrocinio della Città Metropolitana di Catania e dei Comuni di Giarre, Milo e Santa Venerina, è valevole per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud, per il Campionato siciliano, per il 3º Trofeo dell’Etna, per il Campionato italiano bicilindriche e per il 6º Trofeo Santa Venerina. Tra le novità di questa edizione, l’orario di partenza della gara, anticipato alle 7.30 di domenica mattina, e la presenza di due maxischermi, il primo in piazza Giovanni d’Aragona (Belvedere) a Milo e il secondo in via San Paolo a Giarre, in corrispondenza della partenza. Oltre alla consueta diretta streaming sul canale Youtube di Naxos Proracing, la potrà essere seguita anche quest’anno comodamente da casa in diretta televisiva, su Etna Channel (canale 199 del digitale terrestre), in collaborazione con Giesse Produzione, dalle 8 di domenica mattina fino alla conclusione.