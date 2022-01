Crosia. Ecoross consegna e installa cestini gettacarte e contenitori per RUP

L’attività nell’ambito del nuovo Servizio di Igiene Urbana, in un territorio che continua a dimostrarsi virtuoso.

L’azienda Ecoross ha provveduto nei giorni scorsi a consegnare e installare cestini gettacarte e contenitori per i R.U.P. (rifiuti urbani pericolosi) sul territorio comunale di Crosia. L’attività si inserisce nell’ambito del nuovo servizio di Igiene Urbana, messo a punto dall’Amministrazione Comunale di Crosia e gestito dall’azienda Ecoross, che prosegue con la fornitura di attrezzature così come previsto dall’appalto. Il tutto rappresenta un ulteriore step al fine di innalzare ulteriormente i livelli quantitativi e qualitativi della differenziata, rispettare l’ambiente, garantire il decoro urbano in un territorio che continua a dimostrarsi virtuoso. Preziosa infatti si rivela la collaborazione dei cittadini, con comportamenti corretti che determinano un trend positivo in termini di percentuali di raccolta differenziata.

Varie le postazioni individuate per i contenitori destinati alla raccolta dei R.U.P. suddivisi in tre tipologie: contenitori per i farmaci scaduti di colore bianco nei pressi delle tre farmacie presenti sul territorio comunale; contenitori per le pile esauste di colore giallo nei pressi dei seguenti rivenditori: ElettroFlotta; Spagna; MD; contenitori per la raccolta di prodotti etichettati T (tossici) e/o F (infiammabili) di colore rosso posizionati nei seguenti punti: Brico di Labonia; Ferramenta Campana; Ferramenta Madeo.

I cestini gettacarte, invece, sono stati installati lungo il tratto Viale Ionio/Lido Cento Fontane, all’interno delle villette comunali e in alcune zone del centro storico.

