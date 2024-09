Crugnola fa la lepre nella prima giornata del 47° Rally 1000 Miglia

Il varesino vince tre prove su tre e va al comando precedendo Campedelli ed Albertini. Mabellini è quarto, Basso quinto. Grande spettacolo sulla “Pertiche” in notturna.

Brescia, 13 settembre 2024 – Sono Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto i primi leader del 47° Rally 1000 Miglia. L’equipaggio campione d’Italia tenta subito la fuga nella gara organizzata dall’Automobile Club Brescia valida per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2024 e per la Coppa Rally di 3^ Zona.

Crugnola e la sua Citroen C3 Rally2 hanno vinto tutte e tre le prove in programma e vanno al riposo con 5.9 secondi di vantaggio su Simone Campedelli e Tania Canton, su Skoda Fabia RS Rally2. Il pilota cesenate è stato bravo sulla PS3 “Pertiche” in notturna dove ha chiuso ad appena 1 secondo da Crugnola ed ha scalato la classifica, salendo al secondo posto.

Terzo Stefano Albertini, con Danilo Fappani, su Skoda Fabia RS Rally2. Albertini ha tenuto bene il ritmo in questa prima parte di gara, pagando forse qualcosa su “Pertiche” in notturna anche se il suo distacco ora è di 8.0 secondi, 2.2 di vantaggio su Andrea Mabellini e Virginia Lenzi (Skoda Fabia RS Rally2) che sono quarti. Il bresciano era partito quest’oggi con il migliore riferimento della Qualifying Stage, ed ora guarda alla giornata di domani per proseguire la sfida.

Quinto posto per Giandomenico Basso e Lorenzo Granai (Toyota GR Yaris Rally2) staccati di 10.5 secondi da Crugnola. Il veneto continua il suo apprendistato con la nuova GR Yaris nella prima stagione della vettura nipponica in Italia. Giacomo Scattolon e Francesco Magrini, su Citroen C3 Rally2, sono invece in testa alla Coppa Rally di 3^ Zona con l’ottavo posto assoluto al termine di questa giornata.

A creare grande spettacolo è stata proprio la “Pertiche” corsa in notturna che dopo tanti anni dall’ultima volta ha acceso il cuore degli appassionati con suoni, luci e colori ad illuminare la notte magica di questo 47° Rally 1000 Miglia. Uno spettacolo che ha emozionato i piloti, giunti al controllo stop con parole di elogio a questo ritorno dei rally nella loro forma più classica.

La corsa riprenderà domani dalle 7:30 da Montichiari, dove è allestito il Parco Assistenza. Al mattino le prove saranno “Treviso Bresciano”, “Mastanico”, “Bione” e “Marmentino”, poi i concorrenti faranno ritorno a Montichiari per il service di metà giornata. Pomeriggio con “Mastanico”, “Bione”, “Marmentino” e “Pertiche” in chiusura, prima dell’arrivo in Piazzale Arnaldo a Brescia, dalle 18:45.

ACI Sport TV (Canale 229 SKY), acisport.it/ciar e facebook.com/cirally seguiranno in diretta la PS4 “Treviso Bresciano”, la PS5 e PS8 “Mastanico” e la PS22 “Pertiche”. Collegamenti anche dal riordino delle 14:50 e dall’arrivo, sia con i canali ufficiali della Federazione che con ÈliveBrescia TV (Canale 181 Digitale Terrestre).