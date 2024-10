CSI CORSA SU STRADA: Ad Arco, Trento è da 10 e lode

Ad Arco di Trento 750 atleti in gara nel Campionato nazionale della specialità podistica Trentino: 10 e lode nella Corsa su Strada CSI

Il Comitato di casa chiude in doppia cifra vincendo con ben otto società sportive diverse. La Lombardia conquista 8 ori, 4 con Sondrio. Gli altri 4 stradaioli campioni sono veneti, 3 feltrini

Trento, 29 ottobre 2024 – La “strada” dell’atletica leggera CSI domenica 27 ottobre ha condotto, da sei regioni italiane la bellezza di 750 finalisti ad Arco di Trento, nell’Alto Garda, in occasione del Campionato nazionale di corsa su strada, realizzato in collaborazione con Trentino Marketing e con il contributo della Provincia Autonoma di Trento. Il 50% dei finalisti al via aveva meno di 15 anni, una consuetudine ormai nel panorama delle manifestazioni nazionali arancioblu, a forte vocazione giovanile, specie nell’atletica leggera.

Dopo la Messa al mattino, celebrata dal nuovo Assistente Ecclesiastico nazionale ciessino, don Luca Meacci, e la cerimonia di apertura con l’accensione del tripode, via via si sono succedute fino al primo pomeriggio le varie partenze.

Sul podio sono state assegnate 22 canottiere scudettate. I padroni di casa trentini meritano un 10 e lode, contando il numero di successi ottenuti dagli atleti del Comitato ospitante, con l’aggiunta di averli distribuiti tra 8 diverse società sportive del territorio. La Lombardia piazza 8 frecce sul gradino più alto del podio di Arco, tre griffate dai valtellinesi della Santi Nuova Olonio, mentre il Veneto, protagonista sia in pista sia nella campestre nazionale 2024, torna a casa con 4 medaglie d’oro, tre delle quali al Comitato di Feltre. Nella prova individuale da applaudire le cinque riconferme, registrate rispetto al Campionato nazionale CSI di Agordo 2023. Nelle Allieve ottiene il bis ad Arco Licia Ferrari, trentina della Valchiese, come la più esperta corregionale Elektra Bonvecchio, dei 5 Stelle Seregnano, la Seniores lecchese Nicole Acerboni della Polisportiva Bellano e nella categoria Veterani B la coppia trentina della USAM Baitona formata da Rosanna Barbi e Maurizio Leonardi.

Nella classifica generaleper società netta la vittoria della US 5 Stelle Seregnano (due titoli individuali ma tanti piazzamenti), che bissa così il successo ottenuto in Veneto nel 2023. Tre soli punti di differenza colorano d’argento la domenica dei padroni di casa dell’Atletica Alto Garda e Ledro, che al fotofinish staccano la sempre forte corazzata lecchese del C.S.C. Cortenova. Trittico trentino in vetta alla classifica societaria assoluta con prima la 5 Stelle Seregnano davanti agli atleti della USAM Baitona e ai locali di casa dell’Atletica Alto Garda e Ledro. Sempre una formazione trentina, la Tri-Swim Gardatrentino, ha conquistato invece la graduatoria per società nelle specifiche categorie giovanili. Dietro, sul podio, l’Atletica Castelnuovo Ne’ Monti del CSI Reggio Emilia e i valtellinesi del Gruppo Podistico Santi-Nuova Olonio Sondrio.



I 22 campioni nazionali



Esordienti F Soraya PEDRONCELLI GP Santi-Nuova Olonio SONDRIO

Esordienti M Pietro GOSATTI GS CSI Tirano SONDRIO

Ragazze Martina RAGNI Atletica Alto Lario COMO

Ragazzi Samuele MARINI Lagarina Crus Team TRENTO

Cadette Elisa ZUCCHELLI Atletica Alto Garda e Ledro TRENTO

Cadetti Nicholas ODORIZZI Sci Club Fondisti Alta Val di Non TRENTO

Allieve Licia FERRARI Società Atletica Valchiese TRENTO

Allievi Nicola GIRARDINI Atletica Tione TRENTO

Juniores F Rebecca BERTOLINI U.S. Quercia TRENTO

Juniores M Nicola MOROSINI U.S. Rogno VALLECAMONICA

Seniores F Nicole ACERBONI Polisportiva Bellano LECCO

Seniores M Daniele MOLATORE Gruppo Podistico Santi-Nuova Olonio SONDRIO

Amatori A F Federica DAL RÌ Atletica Lamon FELTRE

Amatori A M Davide MAZZINA GP Santi-Nuova Olonio SONDRIO

Amatori B F Elektra BONVECCHIO U.S. 5 Stelle Seregnano TRENTO

Amatori B M Gabriele DE NARD Atletica Lamon FELTRE

Veterane A F Cristina CELVA U.S. 5 Stelle Seregnano TRENTO

Veterani A M Ivan BRESSANELLI Atletica Cima VALLECAMONICA

Veterane B F Rosanna BARBI U.S.A.M. Baitona TRENTO

Veterani B M Maurizio LEONARDI U.S.A.M. Baitona TRENTO

Disabili Fisico-Sensoriali Adulti F Elena MENEGHETTI Sport Atlante PADOVA

Disabili Fisico-Sensoriali Adulti M Rudy MALACARNE Atletica Lamon FELTRE



Classifiche di società



Società generale:

1. 5 Stelle Seregnano (Trento) punti 569

2. Atletica Alto Garda e Ledro (Trento) punti 354

3. C.S.C. Cortenova (Lecco) punti 351



Società categorie assolute:

1. 5 Stelle Seregnano (Trento) punti 301

2. Usam Baitona (Trento) punti 228

3. Atletica Alto Garda e Ledro (Trento) punti 196



Società categorie giovanili:

1. Tri-Swim Gardatrentino (Trento) punti 287

2. Atletica Castelnuovo Ne’ Monti (Reggio Emilia) punti 251

3. GP Santi-Nuova Olonio (Sondrio) punti 226

CS