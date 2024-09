Ct Palermo in finale scudetto under 16 femminile by Italgas

Quest’oggi tra le mura amiche è giunto il successo per 2-1 sul Tc Parioli Roma Domenica 22 settembre alle ore 10 match scudetto contro Stampa Sporting Torino

Manca solo l’ultimo passo al Ct Palermo per festeggiare lo scudetto under 16 femminile by Italgas la cui fase finale è in corso di svolgimento proprio in viale del Fante.

Grazie alla vittoria odierna per 2-1 al doppio di spareggio nei confronti del Tc Parioli le ragazze guidate dal maestro Alessandro Chimirri si sono garantite l’ultimo atto per il tricolore in programma domenica 22 settembre sul campo centrale a partire dalle ore 10 con diretta streaming su SupertenniX. A sfidare il Ct Palermo sarà la Stampa Sporting Torino vittoriosa anch’essa al doppio di spareggio a spese dello Sc Sassuolo.

Ad aprire la giornata in questa semifinale con il Parioli è stata la sfida tra la palermitana Elisabetta Allegra e la capitolina Nicole Molaro che dopo quasi tre ore di gioco l’ha spuntata con lo score di 6-4 3-6 6-4.

Sul punteggio di 0-1 è entrata in campo Alessandra Fiorillo la quale ha avuto ragione per 6-0 6-1 della marsalese Altea Cieno fresca campionessa italiana under 13.

A quel punto si rendeva necessario il doppio di spareggio nel quale Allegra e Fiorillo hanno sconfitto 6-4 6-1 Molaro e Cieno.

Nella giornata di venerdì 20 settembre vita molto più facile per il Ct Palermo che aveva superato 3-0 l’Accademia del Tennis Napoli vincendo tutte le sfide 2 set a 0.

Le avversarie di domani (22 settembre) saranno Martina Cerbo di classifica 2.5, Matilde Lampiano di classifica 2.6 e Anna Bellelli classificata 2.8.

Sulla carta il team capitanato da Alessandro Chimirri parte favorito anche in virtù del fattore campo, ma le piemontesi, specie la Cerbo sono osso duro.

Sempre domani, dopo le 18, avverrà il sorteggio delle qualificazioni del 10° Torneo Internazionale Itf under 18 “Trofeo Antonino Mercadante” che prenderà il via lunedì mattina.

