Ct Palermo, missione compiuta, salvezza raggiunta

Gabriele Piraino e compagni superano anche al playout di ritorno lo Junior Tennis Club Perugia. “La dedica di questa bellissima vittoria è tutta per Gabriele Piraino”.

Con queste parole, i ragazzi del team hanno voluto mandare un pensiero al loro compagno di squadra che proprio ieri mattina ha perso il nonno materno, suo grande tifoso, sempre presente in tribuna per gli incontri di serie A1, pronto a supportare il nipote.

Dopo il 4-2 conseguito a Perugia, alla compagine guidata dai capitani Cocco e Brancato bastava incamerare tre partite e così è stato, senza neppure ricorrere ai doppi.

Il licatese Luca Potenza ha vinto il suo ottavo singolare chiudendo questo straordinario campionato da imbattuto in singolare (una sola sconfitta nel doppio). Potenza (n. 364 al mondo) sul campo centrale ha battuto l’olandese 26enne Stijn Slump per 6-2 6-3.

In contemporanea sul campo numero 2, andava in scena la sfida tra i numeri 3, il tedesco Adrian Oetzbach e il ligure Alessandro Giannessi che nel 2023 e nel 2024 ha vestito i colori del Ct Palermo. Il 28enne tedesco, dopo oltre 3 ore e 30 minuti, ha portato il fondamentale punto del 2-0 vincendo in rimonta per 1-6 6-2 7-6. Partita sospesa circa 45 minuti causa pioggia.

Sul campo centrale, il 22enne mancino Gabriele Piraino metteva a segno, a distanza di 7 giorni, un’altra impresa sconfiggendo l’ex numero 89 al mondo Francesco Passaro in due set, mentre a Perugia si era imposto in tre parziali. Merito al tennista palermitano per aver rimontato da 5-3 nel secondo parziale, chiuso con un magistrale tiebreak al cospetto di un rivale che oggi si trova al gradino 123 del ranking.

Ininfluente la sconfitta di Francesco Mineo, superato da Gilberto Casucci.

Festa grande a fine partita per una salvezza meritata e fortemente voluta dalla squadra e dai capitani.

Il Ct Palermo ora si prepara a una settimana di passione, dal momento che sabato 6 dicembre a Torino, le ragazze daranno per la terza volta di fila l’assalto allo scudetto, sfuggito nelle due precedenti occasioni. Ancora una volta sarà Ct Palermo – At Verona.

La partita sarà trasmessa in diretta su Supertennis

Ritorno playout

Ct Palermo – Junior Tennis Perugia 3-1

Gabriele Piraino b. Francesco Passaro 6-2 7-6

Luca Potenza b. Stjin Slump 6-2 6-3

Adrian Oetzbach b. Alessandro Giannessi 1-6 6-2 7-6

Gilberto Casucci b. Francesco Mineo 6-3 6-2

ph 1 foto di Massimo Ragusa 2 Luca Potenza 3 Francesco Mineo 4 Gabriele Piraino foto di Massimo Ragusa

