Ct Palermo – Tc Sinalunga per un posto in finale in A1 maschile

Sarà la rivincita della finale del 2022. Andata domenica 26 novembre in Toscana Sempre domenica 26 novembre le ragazze sfideranno a Bolzano il Tc Rungg

Questa mattina a Roma si è svolto il sorteggio delle semifinali dei play off di serie A1 maschile. Il Ct Palermo, migliore classificata tra le 4 semifinaliste, se la vedrà con i campioni in carica del Tc Sinalunga nel remake della finale scudetto del 2022 vinta per 4-1 dai senesi sui campi in veloce indoor della Stampa Sporting Torino. Nell’altra semifinale si affronteranno il Ct Vela Messina e il Tc Crema. L’augurio ovviamente è che nel weekend del 9-10 dicembre, sempre a Torino, ci possa essere un atto finale tutto siciliano. Ricordiamo che la compagine peloritana ha già disputato due finali nel 2019 e nel 2021 uscendo sempre sconfitta prima contro Selva Alta Vigevano e poi contro New Tennis Torre del Greco.

Per questa doppia sfida contro Sinalunga che in entrambi i casi si giocherà su terra rossa, al coperto a Siena, il capitano Davide Cocco potrà contare sul mancino ligure Alessandro Giannessi, che oggi è approdato agli ottavi del Challenger 100 di Valencia, e sui siciliani Salvatore Caruso, ancora imbattuto tra singolare e doppio, Gabriele Piraino, Omar Giacalone, Francesco Mineo e Riccardo Surano il quale domenica scorsa a Perugia ha vinto all’esordio in singolare la sfida contro Giulio Casucci.

Il Tc Sinalunga è rimasto praticamente immutato rispetto alla passata stagione e quindi per la semifinale potrà contare su uno tra lo spagnolo Oriol Roca Batalla (n. 189 al mondo) o lo slovacco Jozef Kovalik, numero 231 del ranking. Potranno essere impiegati anche il mancino romano Matteo Gigante attualmente alla posizione 182 Atp, Marcello Serafini, l’esperto Luca Vanni, Daniele Bracciali ottimo doppista con un passato da top 20, Fabio De Michele e il giovane romano Andrea De Marchi che insieme a Federico Cinà è stato protagonista del recente 2° posto in Coppa Davis juniores.

Il Ct Palermo nelle sei gare del girone ha colto 4 vittorie e due pareggi. Ecco il commento del capitano Davide Cocco subito dopo aver appreso del sorteggio.

“Giocheremo contro i campioni in carica che conosciamo perfettamente avendoli affrontati lo scorso dicembre a Torino, quindi teoricamente i più forti del lotto ma noi ce la metteremo tutta. Abbiamo dei giocatori nella nostra rosa che possono vincere con tutti. Speriamo di fare un buon risultato in Toscana per poi, con l’apporto fondamentale del pubblico, riuscire ad approdare ancora una volta in finale”.

Domenica 26 novembre scenderanno in campo anche le ragazze per affrontare sul rosso indoor di Bolzano il Tc Rungg nelle cui fila milita la licatese Dalila Spiteri. Sarà un incontro certamente non semplice per il Ct Palermo ma la disputa del return match in viale del Fante potrà certamente essere un piccolo vantaggio unito allo stato di forma delle giovani atlete del vivaio su tutte Giorgia Pedone, numero 10 in Italia e numero 297 nel ranking live Wta, e Anastasia Abbagnato approdata ieri agli ottavi di finale del 25.000 dollari sul veloce di Ortisei. A disposizione dei capitani Alessandro Chimirri e Davide Freni anche la spagnola Marina Bassols Ribera, Federica Bilardo e Virginia Ferrara.

Va detto che il Ct Palermo è l’unico circolo ad avere due squadre in semifinale tra campionato maschile e femminile.

Ancora manca l’ufficialità, ma in virtù del fatto che sia la squadra maschile sia quella femminile hanno conseguito il vantaggio di giocare il ritorno in casa, una delle due, probabilmente il team femminile, anticiperà la propria sfida contro il Tc Rungg al giorno 2 dicembre (sabato), mentre i maschi scenderanno in campo domenica 3 dicembre

foto by Massimo Ragusa

Gabriele Piraino con il presidente Giorgio Lo Cascio foto by Massimo Ragusa