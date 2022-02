Cucunato approvata mozione Giorno del Ricordo IX Municipio

Mozione approvata all’unanimità quella proposta dal consigliere Piero Cucunato oggi nel Consiglio Municipale a Roma Eur.

Ieri il capogruppo della Lega aveva partecipato come ogni anno in via Laurentina, insieme al Coordinatore Romano della Lega Alfredo Becchetti e a Claudio Durigon, alla commemorazione del monumento per la giornata del Ricordo. Un momento toccante quello di oggi in Consiglio Municipale che può essere riassunto nella breve dichiarazione del consigliere Cucunato, che dice: “Sono passati 18 anni da quando è stata istituita la giornata del Ricordo, anni portati con estrema dignità e che hanno accresciuto nell’opinione pubblica la conoscenza e la consapevolezza di una pagina di storia a lungo ignorata e spesso negata. Per questo ho prodotto un documento che rafforzi l’azione di sensibilizzazione per la Giornata del Ricordo. In un momento così difficile per l’Europa, con minacce di conflitti, costruire l’unione attraverso il ricordo è condizione necessaria perché le sofferenze del passato non si ripetano e lancia un segnale di pace e di prosperità condivisa”.

Com. Stam.