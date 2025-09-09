Cultura, Borgonzoni: “Addio a Stefano Benni. Sua voce mancherà, ma sue opere rimarranno per sempre”

“Con Stefano Benni se ne va uno degli scrittori più amati e popolari della nostra letteratura. Una penna dallo stile inconfondibile, un narratore visionario capace di mescolare satira, ironia e poesia.

Benni ha saputo raccontare l’Italia e i suoi difetti con leggerezza e intelligenza, lasciandoci libri diventati di culto come Bar Sport, La compagnia dei Celestini, Il bar sotto il mare, Margherita Dolcevita. Con Bar Sport ha fatto sorridere milioni di italiani, che in quelle pagine si sono riconosciuti: in quei personaggi esagerati ma reali ognuno ha infatti rivisto il bar sotto casa, le chiacchiere infinite e l’umanità che riempiva le giornate.

Benni non è stato solo scrittore: è stato uomo di teatro, giornalista, sempre capace di parlare a tutti con uno stile immediato e riconoscibile.

La sua voce mancherà, ma resterà viva nelle pagine che hanno divertito e fatto riflettere intere generazioni”.

Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

Com. Stam.